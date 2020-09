Queimada toma conta de vegetação no Jardim Embaré

O fogo continua trazendo transtornos para os moradores do Jardim Embaré e Aracê de Santo Antonio. O incêndio ocorre em uma mata entre os dois bairros e a fumaça se espalha pelos bairros.

No último final de semana houve uma queimada no local e os bombeiros foram acionados, porém as chamas retornaram.

O Corpo de Bombeiros encontra dificuldades para atender a todos os chamados de queimadas em vários pontos da cidade. O tempo seco colabora para a ocorrência de incêndio em vegetação.

