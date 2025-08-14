Queimada mobiliza Bombeiros na Vila Isabel

Bombeiros combatendo as chamas - Crédito: Lourival Izaque

Na tarde desta quinta-feira (14), um incêndio atingiu uma área de vegetação ao lado do Sesi, na Vila Isabel, em São Carlos. As chamas consumiram boa parte da mata seca existente no local, onde também há plantação de pinheiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha no combate ao fogo neste momento. A grande quantidade de fumaça branca chamou a atenção, podendo ser vista até a rodovia SP-215, nas proximidades da Volkswagen.

A fumaça tomou conta da rua localizada atrás do Sesi e chegou próxima a um condomínio de prédios vizinho ao terreno.

Leia Também