Crédito: divulgação

Um incêndio atinge uma área de vegetação neste momento na rua Alvarenga Peixoto, bairro Cidade Jardim, em São Carlos.

Assustados com as chamas que estão próximas das casas, os vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros que estão no local tentando combater as chamas.

