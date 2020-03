Queima de Estoque na Central das Bicicletas

Crédito: Divulgação

A partir de hoje dia 20/03 a Central Das Bicicletas lança uma grande promoção de três dias para baixa de estoque.

Bicicletas aro 29 toda em aluminio, quadros First, com 4 anos de garantia no quadro, 21 marchas a partir de R$ 1 mil.

24 marchas de R$1.090,00 a R$1.180,00

27 marchas de R$1.300,00 a R$1.500,00

Na compra de uma bike aro 29 o cliente ganha de brinde um capacete ou kit sinalizador.

Há também bicicletas aro 20 com preço a partir de R$ 350.00 e bicicletas aro 16 com preços apartir de R$ 300,00 com aro em aluminio e roda lateral.

Bicicletas elétricas de R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00

Nossa loja ficará aberta nesta sexta -feira (20) das 9h às 18h.

Horário especial no sábado (21) das 9h às 16h

Horário Especial no domingo (22) das 9h às 15h

Nosso endereço :

Rua Geminiano Costa, 458 - Centro. Telefone (16) 3416-9433 ou Whatsapp (16) 99288-2935.

Leia Também