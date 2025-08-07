"Quebrando o Silêncio 2025" acontece neste sábado no Mercado Municipal

Na manhã deste sábado, São Carlos será palco de mais uma edição do projeto “Quebrando o Silêncio 2025”, uma grande mobilização de conscientização contra a violência praticada contra mulheres, crianças e idosos. A ação contará com passeata, apresentações musicais, serviços gratuitos à população e a presença de autoridades.

A programação tem início às 8h45, com a saída de centenas de motociclistas da Praça Itália, que seguirão em direção à Praça Santa Cruz. Lá, se encontrarão com mais de mil participantes, incluindo representantes de diversos grupos sociais como aventureiros, desbravadores, bandas, idosos, agentes de trânsito, Guarda Municipal e autoridades locais. Todos seguirão juntos pela Avenida São Carlos em passeata rumo à Praça do Mercado Municipal.

A partir das 9h30, a Praça Ana Maria Resitano (Praça do Mercado) será o centro das atividades culturais e sociais. O evento contará com apresentações musicais dos cantores Luiz Cláudio, Luz e Rimas, além da participação especial da Tia Cecéu com programação infantil. Estarão presentes autoridades como a Dra. Andréia Martos Valdevite, da OAB, e o Dr. Jorge Panserine, da 5ª Vara Cível de São Carlos, além de conselheiros tutelares.

Durante o evento, serão oferecidos diversos serviços gratuitos à população, como corte de cabelo, atendimento em saúde física e odontológica, distribuição de roupas e livros, além de pipoca e algodão doce. Uma tenda especial voltada para o público infantil vai ensinar, de forma lúdica, os objetivos da campanha Quebrando o Silêncio. Também haverá sorteios de prêmios, como uma lavadora de roupas, um purificador de água refrigerado da Latina e um tablet infantil.

A programação se estende até o meio-dia, com o encerramento simbólico no palco, onde será realizado o ato de “quebrar o silêncio”. O gesto busca incentivar crianças, mulheres e idosos a denunciarem qualquer tipo de violência, promovendo uma sociedade mais segura e consciente.

