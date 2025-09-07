(16) 99963-6036
domingo, 07 de setembro de 2025
Quatro apostas de São Carlos "batem na trave" e acertam 14 dezenas da Lotofácil de Independência

07 Set 2025 - 07h22Por Da redação
O sorteio da Lotofácil da Independência, realizado neste sábado (6) no Espaço da Sorte, em São Paulo, sorteou  R$ 220 milhões. Cinquenta e quatro apostas em todo o país levaram R$ 4,29 milhões cada. A arrecadação total do concurso foi de R$ 781,2 milhões, consolidando-o como um dos mais aguardados do ano.

Em São Carlos, quatro apostas "bateram na trave" e acertaram 14 das 15 dezenas sorteadas, garantindo prêmios de R$ 2.008,81 cada. As apostas foram registradas nas lotéricas Ja Lucrei, Luchesi, Skina da Sorte e Parada da Sorte.

Os números sorteados foram: 03 - 05 - 06 - 08 - 09 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 22 - 23. Ao todo, 9.661 apostas acertaram 14 dezenas e mais de 18,9 milhões garantiram prêmios menores (entre 11 e 13 acertos).

