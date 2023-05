Quase mil doses das vacinas contra gripe e Covid-19 são aplicadas no plantão do final de semana

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promoveu três plantões de vacinação no último final de semana. Em dois locais, a população pôde se vacinar contra a Covid-19 e contra a influenza (gripe), tendo como resultado a aplicação de quase mil imunizantes.

Na sexta-feira (26/05) e no domingo (28/05), as equipes dos departamentos de Vigilância em Saúde (DVS) e de Gestão do Cuidado Ambulatorial (DGCA) estiveram no Shopping Iguatemi para realizar as imunizações, enquanto, na manhã de sábado (27/05), os profissionais se deslocaram até a Fesc – Vila Nery e disponibilizaram os serviços durante as atividades do Dia Municipal do Brincar. Juntos, os plantões geraram 976 vacinações, sendo 523 doses aplicadas contra a gripe e 453 contra a Covid-19.

Ao longo da semana, todas as pessoas com seis meses ou mais de idade – crianças, adolescentes, adultos e idosos – podem se vacinar em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) e Unidades de Saúde da Família (USF’s) do município, sempre das 7h30 às 16h30, tanto contra influenza quanto contra a Covid-19.

É importante ressaltar que os munícipes podem receber os dois imunizantes no mesmo dia, mas, no caso da vacina bivalente contra a Covid-19, é necessário que a pessoa já tenha tomado ao menos duas doses da vacina anteriormente, com a última dose tendo sido aplicada há pelo menos quatro meses.

