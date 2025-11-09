(16) 99963-6036
Quase 7 mil candidatos fazem o Enem neste domingo em São Carlos

Movimento é intenso nos locais de prova; portões fecham às 13h em ponto

09 Nov 2025 - 12h51Por Da redação
Local de prova na Unicep - Crédito: Lourival Izaque Local de prova na Unicep - Crédito: Lourival Izaque

Cerca de 7 mil candidatos devem prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (9) em São Carlos. A reportagem do São Carlos Agora (SCA) esteve na Unicep, um dos principais locais de aplicação, e constatou grande movimentação e expectativa entre os estudantes nas primeiras horas da tarde.

Os portões foram abertos às 12h e fecham rigorosamente às 13h, horário de Brasília. Candidatos que chegarem após o fechamento não poderão entrar, já que o edital do Enem não permite atrasos. As provas têm início às 13h30 e término às 19h.

Neste primeiro dia, os participantes enfrentam 90 questões objetivas, distribuídas entre Linguagens e Ciências Humanas, além da redação, que deve ser um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas. As áreas cobradas incluem Língua Portuguesa, Literatura, Inglês ou Espanhol, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação.

Em todo o país, o Enem 2025 reúne mais de 4,8 milhões de inscritos, distribuídos em 1.804 municípios. A segunda etapa das provas será aplicada no próximo domingo, dia 16 de novembro, quando os estudantes responderão às questões de Matemática e Ciências da Natureza.

O Enem é a principal porta de entrada para universidades públicas e privadas do Brasil, além de ser utilizado em programas como o Sisu, Prouni e Fies.

