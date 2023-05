Quarteirão da rua Dona Alexandrina no centro será interditado

A Secretaria Municipal de Obras Públicas comunica que a partir das 8h da próxima segunda-feira, 5, ocorrerá a interdição da rua Dona Alexandrina no trecho compreendido entre as ruas Major José Inácio e Conde do Pinhal. A interdição será necessária para a retirada do concreto no corredor de ônibus e colocação de um novo com qualidade aceitável. A empresa foi notificada diversas vezes devido a fissuras e desnivelamento da superfície, apresentados logo após a concretagem, comprometendo o tráfego local, portanto agora vai refazer o serviço.

A obra é necessária em virtude do grande desgaste do solo, o que dificulta a passagem dos ônibus, causando transtornos para os pedestres, principalmente quando a água da chuva fica empossada no desnivelamento do pavimento. O trecho deve ficar interditado inicialmente por 15 dias.

