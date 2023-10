Quarta-feira vai ter cardápio especial para as crianças nos restaurantes populares

Restaurante popular - Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, pasta responsável pelos restaurantes populares, vai oferecer um cardápio especial na próxima quarta-feira (11/10), em homenagem ao dia das crianças, comemorado quinta-feira, dia 12 de outubro.

Em todas as unidades o cardápio será o mesmo: arroz, feijão, estrogonofe de frango, batata souté, salada de alface e tomate, suco natural de fruta. De sobremesa vai ter algodão doce.

Todas as refeições servidas nas unidades dos restaurantes populares são preparadas na Cozinha Piloto, localizada na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, onde também acontece o recebimento, seleção e processamento dos alimentos, em sua maioria oriunda da agricultura familiar do próprio município.

São Carlos conta com quatro restaurantes populares. Nas unidades do São Carlos VIII (Rua José Nazari, esquina com a Rua Capitão Luiz Brandão), e do Santa Felícia (rua José Quatrochi, Nº 40), são disponibilizadas refeições no almoço no horário das 11h30 às 13h. Já nas unidades do Antenor Garcia (Rua Jaime Bruno, nº 55) e do Cidade Aracy (Avenida Vicente Laurito, nº 68) são oferecidas refeições no jantar, sempre das 18h às 19h30.

A refeição custa R$ 1,00 para a população. Crianças menores de 5 anos, idosos e pessoas com deficiência não pagam.

