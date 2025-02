Quarta-feira será de calor intenso em São Carlos, com máxima de 35°C

Dia amanheceu sem nuvens no céu -

A quarta-feira (26) promete ser de muito calor em São Carlos, com os termômetros marcando 35°C e sensação térmica podendo atingir os 40°C.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMET), o tempo seguirá com características típicas do verão. A manhã terá poucas nuvens, mas a partir da tarde, áreas de instabilidade devem se formar, favorecendo o desenvolvimento de nuvens carregadas e a ocorrência de pancadas de chuva com trovoadas isoladas.

Mesmo com a previsão de chuva, as temperaturas permanecerão elevadas ao longo do dia, reforçando a sensação de tempo abafado.

Leia Também