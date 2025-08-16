Qualifica SP abre 93 vagas para cursos gratuitos em São Carlos

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por meio do Departamento de Políticas de Emprego para a Juventude, em parceria com o SEST SENAT, está com inscrições abertas para quatro cursos de capacitação profissional do programa Qualifica SP, coordenado pelo Governo do Estado de São Paulo.
São oferecidas 25 vagas para o curso de Almoxarife (a partir de 16 anos) e 25 vagas para Operador de Empilhadeira (a partir de 18 anos). Pelo módulo Meu Primeiro Emprego, há 25 vagas para o curso de Inglês e 18 vagas para o Pacote de Informática, voltados a jovens de 16 a 24 anos.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site www.qualifica.sp.gov.br, até o dia 17 de agosto. Todas as aulas serão presenciais, no período noturno, na unidade do SEST SENAT, localizada na rua Vera Lúcia Maiello César, nº 395, no Parque Novo Mundo.