QSorriso, Pernambucanas e Claro lideram reclamaÃ§Ãµes em SÃ£o Carlos

procon - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

No Dia do Consumidor, o PROCON São Carlos reforça seu compromisso com a defesa dos direitos da população, divulgando um balanço das atividades realizadas ao longo de 2024. No período, foram registrados 6.577 atendimentos, sendo que a maior parte das reclamações foi solucionada ainda na fase preliminar, que tramita em 10 dias no máximo.

Entre os atendimentos realizados, 1.522 casos exigiram a abertura de processos administrativos por não serem resolvidos na fase inicial. Ao final dos trâmites, apenas 635 reclamações, 9% do total, não puderam ser solucionadas pelo PROCON, sendo encaminhadas ao Poder Judiciário.



O setor financeiro foi o mais demandado pelos consumidores, acumulando 1.975 reclamações, das quais 541 referiam-se a descontos indevidos em contas correntes e benefícios do INSS. Esse problema foi amplamente registrado por PROCONs em todo o país, com consumidores identificando descontos referentes a mensalidades associativas de sindicatos que sequer conheciam.



A Fundação PROCON São Paulo também divulgou o ranking das empresas mais reclamadas no estado em 2024, liderado por Yeesco, Enel Eletropaulo e Hurb Technologies. Já no município de São Carlos, o ranking das reclamações fundamentadas foi diferente, com as empresas QSorriso, Pernambucanas e Claro ocupando os três primeiros lugares, respectivamente.



Em relação a operadora Claro, o PROCON de São Carlos registrou avanços significativos. Em 2023, a empresa foi a mais reclamada, com 330 atendimentos. No entanto, em 2024, houve uma redução de quase 35% nos protocolos, totalizando 217 reclamações. Esse resultado é reflexo das diversas reuniões realizadas com o fornecedor para aprimorar o atendimento e a resolução de conflitos.

Dos 217 protocolos contra a Claro, 174 foram resolvidos na fase preliminar. Os 43 casos restantes foram transformados em processos administrativos, resultando na solução de 24 deles dentro do PROCON. Com isso, 91% das reclamações contra a operadora foram solucionadas sem a necessidade de ação judicial, beneficiando diretamente 198 consumidores.



A secretária municipal de Justiça, Jaquelina Costa, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo PROCON São Carlos. "Nosso compromisso é garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados e que os problemas sejam resolvidos de forma ágil e eficaz. O trabalho do PROCON tem sido essencial para reduzir a judicialização de conflitos e oferecer uma resposta rápida e justa para a população. Seguimos firmes no propósito de fortalecer a defesa do consumidor e aprimorar os serviços prestados."



A resolução extrajudicial de conflitos de consumo proporciona economia de tempo e dinheiro tanto para os consumidores quanto para o setor público. Com os tribunais sobrecarregados, o atendimento eficiente do PROCON garante mais agilidade na resolução de problemas, evitando custos desnecessários para os cofres públicos e garantindo maior satisfação aos cidadãos.



No Dia do Consumidor, o PROCON São Carlos reafirma seu compromisso com a proteção e defesa dos direitos dos consumidores, reforçando sua atuação como um órgão essencial para garantir relações de consumo mais justas e equilibradas.

