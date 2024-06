Publicação coordenada por pesquisador da USP São Carlos será lançada no Rio de Janeiro

Crédito: Divulgação

Com a presença da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, a Academia Brasileira de Ciências (ABC), presidida pela professora Helena Nader, vai lançar no próximo dia 20, às 11h30, em sua sede localizada na Rua Anfilófio de Carvalho, 29 – 3º andar – Centro Rio de Janeiro (RJ), o livro intitulado “Desafios e estratégias na luta contra a desinformação científica”.

Este livro é o resultado final das pesquisas desenvolvidas pelo “Grupo de Trabalho (GT) sobre Desinformação Científica”, coordenado pelo Vice-Presidente da ABC para a Regional São Paulo, docente e pesquisador do Instituto de Física de São Carlos (IFSC/USP), Prof. Glaucius Oliva, que contou com as participações, nesse mesmo grupo de trabalho, com o Vice-Presidente da ABC para a Regional Sul, Prof. Ruben Oliven, e a Profª Thaiane Oliveira, membro afiliado da ABC na área de Ciências Sociais, entre outros acadêmicos.

O trabalho desenvolvido pelo citado grupo de trabalho, instituído em 2023, baseou-se na necessidade de detectar os principais focos e caminhos estabelecidos e percorridos pela desinformação científica, começando pelas formas de propagação de teorias de conspiração e a deturpação premeditada de fatos científicos relevantes, que, no conjunto geral, destroem perante a sociedade a credibilidade, a confiança das instituições científicas e de seus atores. As mídias sociais se configuraram como um espaço propício para a disseminação de informações falsas relacionadas à ciência.

O funcionamento, por meio de algoritmos – que favorecem a reprodução de conteúdos enganosos ou de acordo com as crenças do usuário –, é um fator que agrava a situação. Um número pequeno, mas crescente de pseudo-cientistas com grande alcance nessas redes também é fator de preocupação, sublinha o texto divulgado à imprensa sobre o lançamento do livro. Por isso, esta publicação oferece uma visão abrangente e um conjunto de soluções destinadas a enfrentar essa crise. Conforme palavras do Prof. Glaucius Oliva, esta publicação tem o objetivo de “(...) contribuir para o fortalecimento do pensamento crítico, da alfabetização científica e da valorização do conhecimento baseado em evidências, essenciais para o avanço da ciência e a proteção da saúde pública (...).

Acreditar na Ciência

O documento da ABC aponta que a desinformação científica é sustentada por um ecossistema lucrativo, que inclui a monetização de conteúdo enganoso e a exploração das crenças e emoções do público para ganho financeiro, primeiramente através de usuários que produzem a desinformação, seguindo-se as próprias plataformas virtuais que lucram com essas produções.

Glaucius Oliva espera que este trabalho contribua para o fortalecimento do pensamento crítico, da alfabetização científica e da valorização do conhecimento baseado em evidências, essenciais para o avanço da ciência e a proteção da saúde pública. “Acreditar na ciência é acreditar no futuro, e é com esse espírito que compartilhamos estas reflexões e recomendações com o público em geral", pontua o pesquisador.

Grupo de Trabalho sobre Desinformação Científica

A desinformação científica é uma das grandes preocupações mundiais, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), sobretudo diante do aumento de casos de doenças até então praticamente erradicadas e do aumento de movimentos anticiência, antivacina e contestação às recomendações de instituições científicas. Estas estão entre as graves consequências que o fenômeno pode causar e têm sido cada vez mais frequentes no debate público.

Segundo a ABC, enfrentar a desinformação científica tem sido um grande desafio, pois implica entender as suas formas de circulação, as estratégias de distribuição da informação em espaços digitais descentralizados e mediados por algoritmos e entender, sobretudo, as motivações que levam os sujeitos a acreditar ou a repassar a desinformação quando vai ao encontro de suas crenças. O enfrentamento do problema, então, requer pesquisas multidisciplinares e uma atuação conjunta de diversos atores da sociedade.

Como uma das principais instituições que têm atuado pela defesa da ciência, é de grande importância e urgência para a ABC estar à frente da condução de diagnósticos e debates em relação a este problema, que tem preocupado diversos organismos nacionais e internacionais. Diante disso, o grupo de trabalho (GT) da ABC sobre a desinformação científica tem como proposta oferecer panoramas para tecer estratégias e propor políticas públicas relacionadas ao enfrentamento da circulação de desinformação científica.

Os interessados em acompanhar de forma remota a cerimônia de lançamento do livro poderão acessar o Canal Youtube da ABC em - https://www.youtube.com/c/AcademiaBrasileiradeCi%C3%AAncias (Rui Sintra - IFSC/USP)

