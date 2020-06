Psicóloga são-carlense faz campanha e monta cestas básicas para famílias carentes

Anaísa ao lado de alimentos doados por amigos: 38 cestas básicas já foram entregues. "Vamos continuar com esta ação social", disse - Crédito: Divulgação

Um gesto nobre que leva o alimento para dar esperança de dias melhores, além de calor humano para agasalhar espiritualmente famílias que passam por dificuldades nesta época de pandemia da Covid-19.

Com a ajuda de amigos e voluntários, a psicóloga são-carlense e cantora (nas horas vagas) Anaísa Mazari, 36 anos, realiza um trabalho solidário em São Carlos desde o final de abril e arrecada gêneros alimentícios que compõem a cesta básica, bem como produtos de higiene pessoal e de limpeza que são destinados para famílias carentes.

“Em pouco mais de um mês já arrecadamos 38 cestas básicas e entregamos em vários bairros”, disse Anaísa, salientando que a ação social é um “braço” do Projeto Social Missionário Sede de Almas, idealizado em 2016 com a finalidade de auxiliar instituições filantrópicas nos finais do ano, com entrega de presentes para “crianças de todas as idades”.

Em entrevista ao São Carlos Agora, Anaísa disse que a iniciativa em montar as cestas básicas aconteceu justamente com a chegada da pandemia do novo coronavírus, responsável pela crise mundial da saúde.

“Busquei doações junto a amigos nas redes sociais. Mas senti a necessidade de ampliar o leque de pessoas que podem ajudar. Por isso entrei em contato com o portal e pedir que novas doações sejam feitas para que possamos atender mais famílias. Iremos buscar os produtos na residência de quem doar”, comentou Anaísa.

As doações podem ser feitas após manter contato com a voluntária, pelo WhatsApp 16 99245-7633. Aceita-se alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza.

“Vamos com esta campanha enquanto durar a pandemia”, disse. “Senti a necessidade dessa campanha pois há famílias cujos casais perderam a renda mensal e não tem condições nem de comprar o alimento. Nossa ação pode até ser linda, mas o motivo é triste. Levamos apenas o básico e sentimos a emoção de quem recebe. Ficamos gratificados, mas triste ao mesmo tempo”, confessou Anaísa.

COMO COMEÇOU

O Projeto Social Missionário Sede de Almas teve início em 2016, quando Anaísa passou a arrecadar brinquedos e nos finais de cada ano visitava instituições filantrópicas e proporcionava alegria para crianças e adultos.

“Até aqui já foram doados 3,5 brinquedos para crianças e kits de uso pessoal para adultos (como meias, canecas). Nosso projeto já visitou a Santa Casa, Apae, a Comunidade Missionária Divina Misericórdia, entre outros. Por cantar há sete anos e já ter gravado quatro CDs, eu fazia um show durante a entrega e cantava músicas gospel”, afirmou, salientando que o marido Antonio Marcos Mazari, 45 anos, analista de qualidade na Volks; Wesley Real Storini, 26 anos, músico; e o pai Luiz benedito Lyra de Almeida, 69 anos, aposentado, também participam das ações desenvolvidas pelo projeto social.

FÉ, AMOR, CARINHO

Anaísa lembra que, no início, chegou a cantar em igrejas. Porém sentiu a necessidade de estar mais perto das pessoas e levar palavras de fé, amor e carinho. Em 2015, com uma caixa de som, passou a cantar em praças públicas com o intuito de estar “próximo ao próximo”.

“No ano seguinte, além de cantar, comecei a praticar a solidariedade e ajudar a quem necessita. Isso é uma característica íntima minha. São razões pessoais que me levaram a fazer isso, após conhecer a dor bem de perto. A partir daí senti, valorizei mais a vida e com isso senti a necessidade de levar a esperança para as outras pessoas. Com a chegada da Covid-19 tomei a iniciativa de montar as cestas ao lado do meu marido Antonio Marcos e do meu amigo Wesley. Pretendemos continuar esta ação e contar com a ajuda da população”, finalizou Anaísa.

