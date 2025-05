Provedor da Santa Casa se reúne com Governador Tarcísio de Freitas em São Paulo

Durante o encontro, o provedor Antonio Valério entregou ao governador o título de Irmão Benemérito, em reconhecimento ao seu apoio contínuo às Santas Casas do Estado de São Paulo e às ações em favor das instituições filantrópicas. A homenagem foi oficializada durante o jantar em comemoração aos 133 anos da Santa Casa de São Carlos, celebrado em 2024.

O provedor Antonio Valerio Morillas Junior destacou a importância das políticas públicas para o fortalecimento das Santas Casas e hospitais filantrópicos. “A atualização da tabela SUS, realizada pelo governador, representou um avanço significativo para melhorar o atendimento e as condições de trabalho nas Santas Casas e hospitais filantrópicos, garantindo serviços de qualidade para os pacientes do Sistema Único de Saúde”, afirmou Morillas Junior. Ele também aproveitou a oportunidade para destacar o apoio constante do deputado Oseias de Madureira. “O deputado Oseias tem sido um grande parceiro na busca por melhorias para a saúde no nosso Estado. Seu empenho e dedicação têm sido fundamentais para conseguirmos avanços essenciais na área da saúde pública”, completou o provedor.

Em resposta, o governador Tarcísio de Freitas expressou seu compromisso com o setor de saúde e parabenizou a Santa Casa de São Carlos pela sua trajetória. “Fico muito honrado com a homenagem e com o trabalho desenvolvido pela Santa Casa. A saúde é uma das minhas prioridades e, atendendo ao convite do provedor, terei o prazer de participar, em breve, da inauguração do novo Centro Oncológico da instituição, que representará um importante avanço no atendimento aos pacientes de São Carlos e de toda a região”, afirmou o governador.

Na última segunda-feira (05), o provedor da Santa Casa de São Carlos, Antonio Valério Morillas Junior, acompanhado pelo assessor de Relações Institucionais, Marcos Daniel, e pela gerente de Relações Institucionais, Ariellen Guimarães, esteve no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, onde se reuniu com o governador do estado, Tarcísio de Freitas. O deputado estadual Oseias de Madureira também participou do encontro.