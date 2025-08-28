(16) 99963-6036
quinta, 28 de agosto de 2025
SUS Paulista

Provedor da Santa Casa elogia extensão para hospitais municipais

A iniciativa inédita no país se soma ao IGM SUS Paulista, programa que financia a Atenção Básica em todos os municípios do Estado

27 Ago 2025 - 18h09Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
: O provedor da Santa Casa, Morillas Júnior: "Para a Santa Casa de São Carlos, essa iniciativa representa maior equilíbrio financeiro e reforça a integração entre atenção básica e especializada, sempre em benefício da população" - Crédito: Divulgação : O provedor da Santa Casa, Morillas Júnior: "Para a Santa Casa de São Carlos, essa iniciativa representa maior equilíbrio financeiro e reforça a integração entre atenção básica e especializada, sempre em benefício da população" - Crédito: Divulgação

Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, o provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, Antônio Valério Morillas Júnior, elogiou a ampliação da Tabela SUS Paulista para contemplar também os hospitais e entidades municipais de saúde.

“Este é um avanço significativo no financiamento da saúde. Esse modelo de repasse, que já vinha beneficiando hospitais filantrópicos e santas casas, passa agora a fortalecer ainda mais a rede hospitalar do Estado, garantindo recursos mais compatíveis com os custos da assistência. Para a Santa Casa de São Carlos, essa iniciativa representa maior equilíbrio financeiro e reforça a integração entre atenção básica e especializada, sempre em benefício da população”, destacou Morillas Júnior.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta terça-feira (26), durante o 67º Congresso Estadual de Municípios, na capital paulista, a inclusão dos hospitais municipais na Tabela SUS Paulista. A medida contempla cerca de 100 hospitais de mais de 70 cidades, atendendo a um pleito histórico dos municípios e fortalecendo o financiamento da atenção especializada.

A iniciativa inédita no país se soma ao IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal), programa que financia a Atenção Básica em todos os municípios do Estado. Assim, São Paulo consolida uma estratégia integrada de financiamento, garantindo recursos tanto para a atenção primária em saúde quanto para a atenção especializada e hospitalar.

“Nós vamos levar a Tabela SUS Paulista para os hospitais municipais, para que possamos fazer a remuneração dos procedimentos hospitalares. Isso vai atender 74 municípios. Temos vários municípios que já não conseguem arcar com o custeio e, às vezes, não sabem como fechar as contas. Quando acertamos a Tabela SUS, estamos dando perenidade, estamos oferecendo essa certeza”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Desde 2024, o Governo de São Paulo complementa os valores pagos pela tabela nacional do SUS com recursos do Tesouro Estadual. A Tabela SUS Paulista garante remuneração até cinco vezes maior que a tabela federal, ampliando a oferta de procedimentos, reduzindo filas e fortalecendo a rede hospitalar.

Com a expansão para os hospitais municipais, estes passarão a receber os repasses adicionais por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Os recursos serão destinados ao financiamento de procedimentos de média e alta complexidade e transferidos conforme a produção registrada nos sistemas oficiais do SUS. Atualmente, existem oito mil leitos sob gestão dos municípios, sendo mil leitos de UTI.

Para aderir ao programa, os municípios deverão formalizar a participação, registrar a produção hospitalar nos sistemas de informação e integrar seus leitos à regulação estadual.

O governador anunciou ainda que os municípios irão receber 200 ambulâncias e 300 máquinas e equipamentos para manutenção das estradas rurais. “Vocês podem e devem contar com o Governo do Estado de São Paulo. As portas estão abertas e isso não depende do tamanho do município, não depende da quantidade de eleitores”, destacou Tarcísio de Freitas.

Leia Também

Fundo Social leva 900 crianças ao parque de diversões em São Carlos
Dia especial 07h10 - 28 Ago 2025

Fundo Social leva 900 crianças ao parque de diversões em São Carlos

Megaeventos movimentam mais de R$ 20 milhões no 2&ordm; semestre em São Carlos
Turismo 07h02 - 28 Ago 2025

Megaeventos movimentam mais de R$ 20 milhões no 2º semestre em São Carlos

Linhas de transporte coletivo voltam a operar em seus itinerários normais em São Carlos
Cidade19h22 - 27 Ago 2025

Linhas de transporte coletivo voltam a operar em seus itinerários normais em São Carlos

UFSCar seleciona professor para especialização em Alfabetização para Educandos com Deficiência
Cidade15h28 - 27 Ago 2025

UFSCar seleciona professor para especialização em Alfabetização para Educandos com Deficiência

Inscrições abertas para o Clube de Carros da Campanha USP do Agasalho em São Carlos
Cidade13h44 - 27 Ago 2025

Inscrições abertas para o Clube de Carros da Campanha USP do Agasalho em São Carlos

Últimas Notícias