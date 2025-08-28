Provedor da Santa Casa elogia extensão para hospitais municipais

: O provedor da Santa Casa, Morillas Júnior: "Para a Santa Casa de São Carlos, essa iniciativa representa maior equilíbrio financeiro e reforça a integração entre atenção básica e especializada, sempre em benefício da população" - Crédito: Divulgação

Em entrevista exclusiva ao São Carlos Agora, o provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, Antônio Valério Morillas Júnior, elogiou a ampliação da Tabela SUS Paulista para contemplar também os hospitais e entidades municipais de saúde.

“Este é um avanço significativo no financiamento da saúde. Esse modelo de repasse, que já vinha beneficiando hospitais filantrópicos e santas casas, passa agora a fortalecer ainda mais a rede hospitalar do Estado, garantindo recursos mais compatíveis com os custos da assistência. Para a Santa Casa de São Carlos, essa iniciativa representa maior equilíbrio financeiro e reforça a integração entre atenção básica e especializada, sempre em benefício da população”, destacou Morillas Júnior.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou nesta terça-feira (26), durante o 67º Congresso Estadual de Municípios, na capital paulista, a inclusão dos hospitais municipais na Tabela SUS Paulista. A medida contempla cerca de 100 hospitais de mais de 70 cidades, atendendo a um pleito histórico dos municípios e fortalecendo o financiamento da atenção especializada.

A iniciativa inédita no país se soma ao IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal), programa que financia a Atenção Básica em todos os municípios do Estado. Assim, São Paulo consolida uma estratégia integrada de financiamento, garantindo recursos tanto para a atenção primária em saúde quanto para a atenção especializada e hospitalar.

“Nós vamos levar a Tabela SUS Paulista para os hospitais municipais, para que possamos fazer a remuneração dos procedimentos hospitalares. Isso vai atender 74 municípios. Temos vários municípios que já não conseguem arcar com o custeio e, às vezes, não sabem como fechar as contas. Quando acertamos a Tabela SUS, estamos dando perenidade, estamos oferecendo essa certeza”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Desde 2024, o Governo de São Paulo complementa os valores pagos pela tabela nacional do SUS com recursos do Tesouro Estadual. A Tabela SUS Paulista garante remuneração até cinco vezes maior que a tabela federal, ampliando a oferta de procedimentos, reduzindo filas e fortalecendo a rede hospitalar.

Com a expansão para os hospitais municipais, estes passarão a receber os repasses adicionais por meio da Secretaria de Estado da Saúde. Os recursos serão destinados ao financiamento de procedimentos de média e alta complexidade e transferidos conforme a produção registrada nos sistemas oficiais do SUS. Atualmente, existem oito mil leitos sob gestão dos municípios, sendo mil leitos de UTI.

Para aderir ao programa, os municípios deverão formalizar a participação, registrar a produção hospitalar nos sistemas de informação e integrar seus leitos à regulação estadual.

O governador anunciou ainda que os municípios irão receber 200 ambulâncias e 300 máquinas e equipamentos para manutenção das estradas rurais. “Vocês podem e devem contar com o Governo do Estado de São Paulo. As portas estão abertas e isso não depende do tamanho do município, não depende da quantidade de eleitores”, destacou Tarcísio de Freitas.

