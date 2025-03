Provedor da Santa Casa comemora volta de Padilha ao MinistÃ©rio da SaÃºde

O provedor da Santa Casa, Morillas Júnior com Alexandre Padilha: gestor do maior hospital da região vê o retorno do ministro à Saúde como grande notícia para São Carlos -

O provedor da Santa Casa, Antonio Valério Morillas Junior, comemorou o retorno de Alexandre Padilha ao comando do Ministério da Saúde e aposta neste fato para que a Santa Casa consolide o Curso de Medicina e tenha aprovado o seu Centro Oncológico que vai possibilitar que os pacientes com câncer passem a realizar seus tratamentos em São Carlos.

“A indicação de Padilha para o Ministério da Saúde nos trouxe uma grata satisfação por vários motivos. Primeiro, quando Alexandre Padilha foi ministro da Saúde ele trouxe benefícios não só para o Brasil, como especialmente para São Carlos. O ministro Padilha tem um carinho muito especial para a Santa Casa. O Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da Santa Casa começou e se fortaleceu e ganhou uma estrutura melhor com uma emenda parlamentar do então deputado federal Padilha, que foi professor dos cursos do IEP”, destaca Morillas Júnior.

Segundo o provedor, Padilha tem uma ligação muito forte com a Santa Casa de São Carlos e com o município de São Carlos. “Com certeza irá nos ajudar muito no Curso de Medicina da Santa Casa e na liberação do equipamento de radioterapia e outras demandas que a Santa Casa mantém com o governo federal”, aposta ele.

Em outubro do ano passado, o então ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, visitou a Santa Casa de São Carlos, onde foi homenageado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa (IEP) da instituição. Durante a visita, uma placa em reconhecimento ao ministro foi descerrada no Núcleo Acadêmico pelo próprio Padilha, juntamente com o provedor e presidente do IEP, Antonio Valério Morillas Junior.

Durante a solenidade, o provedor entregou ao Ministro uma pasta contendo os principais pleitos da Santa Casa, incluindo pedidos de apoio para a aquisição de um acelerador linear, a qualificação como hospital de ensino e a abertura de um curso de Medicina. O Ministro Padilha ressaltou sua emoção ao revisitar o IEP, área que ele ajudou a impulsionar com emendas parlamentares.

Padilha também mencionou o compromisso do governo federal em apoiar a ampliação dos serviços de hemodiálise e o atendimento materno-infantil, além de reforçar o apoio à criação de um curso de Medicina em São Carlos, projeto que já está em análise pelo Ministério da Educação.



