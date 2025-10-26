Prova Extramuros oferece acesso ampliado à pós-graduação em matemática; inscrições seguem até 30 de outubro

rova Extramuros, fruto de parceria entre ICMC e UFRJ, será realizada no dia 8 de novembro em 17 polos espalhados pelo Brasil e oito no exterior - Crédito: freepik

Seguem abertas até o dia 30 de outubro as inscrições para a edição 2025 da Prova Extramuros, exame utilizado por diversos programas de pós-graduação em matemática do país como parte de seus processos seletivos de mestrado e doutorado.

A avaliação é organizada pelo Programa de Pós-Graduação em Matemática (PPG-Mat) do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A aplicação ocorre no dia 8 de novembro, a partir das 13 horas, em 17 polos distribuídos pelo Brasil e em outros oito no exterior.

De acordo com a professora Regilene Delazari dos Santos Oliveira, coordenadora do PPG-Mat do ICMC, o exame busca ampliar o acesso e fortalecer a integração da comunidade matemática. “Nosso objetivo é apoiar o ingresso de estudantes em programas de pós-graduação e promover uma maior articulação entre instituições do Brasil e da América Latina”, destacou.

Cada universidade parceira tem autonomia para utilizar os resultados da Prova Extramuros conforme suas diretrizes — seja como parte da nota final ou como processo seletivo completo.

As inscrições devem ser feitas online: interessados no mestrado podem acessar este link, e para o doutorado, este link.

