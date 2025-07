Protocolo da UFSCar fortalece ações contra sofrimento psíquico entre universitários

Um protocolo elaborado de forma colaborativa por profissionais da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) tem fortalecido o enfrentamento ao sofrimento psíquico entre estudantes universitários. A iniciativa foi detalhada no artigo “Implementação de protocolo de organização de serviço para enfrentamento do sofrimento psíquico universitário”, publicado recentemente na Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

O trabalho é resultado da tese de doutorado profissional em Enfermagem de Tatiane Carolina Martins Machado Rodrigues, servidora do Departamento de Assuntos Comunitários e Estudantis (DeACE) do Campus Lagoa do Sino da UFSCar, desenvolvida na Unesp de Botucatu sob orientação do professor Guilherme Correa Barbosa.

A proposta envolveu uma construção participativa, entre fevereiro e outubro de 2023, com a realização de oficinas online que contaram com a participação de 26 servidores das áreas de Saúde e Assistência Estudantil dos quatro campi da UFSCar — São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino — com apoio da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (ProACE).

O protocolo atualizado promove uma ampla gama de ações voltadas à saúde mental, como acolhimento individual (psicoterapia, escuta qualificada, atendimentos médicos e sociais) e atividades coletivas (rodas de conversa, workshops, práticas integrativas como mindfulness, além de ações culturais e de lazer). O novo modelo também estimula o protagonismo dos servidores na criação de soluções e na troca de experiências intercampi.

“A experiência foi transformadora, pois além de reafirmar o sofrimento psíquico como um problema real, deu voz às equipes na construção das soluções”, afirma Tatiane Rodrigues.

O estudo reforça o papel das universidades na promoção do bem-estar e da permanência qualificada dos estudantes. “Mais do que pensar em acesso, é preciso garantir permanência com qualidade e bem-estar”, completa a autora.

O artigo completo está disponível no link: https://doi.org/10.5902/2179769287173.

