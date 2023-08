Prorrogadas as inscrições para o programa trabalho em equipe

A Prefeitura Municipal de São Carlos prorrogou as inscrições para o Programa Trabalho em Equipe. Os interessados podem se inscrever até o dia 18/08. O programa é promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (SMTER), em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

A iniciativa tem como objetivo orientar e preparar o trabalhador na busca de um emprego compatível com seus interesses, habilidades, competências e qualificação profissional.

Serão doze encontros onde os participantes recebem orientações sobre elaboração de currículo, preparação para entrevista de emprego, trabalho por conta própria, planejamento financeiro entre outros temas que serão abordados. “A formação que oferecemos incentiva os participantes a conhecer a si mesmos, estabelecer metas de vida e de trabalho para que tenham sucesso na busca por uma colocação ou reinserção no mercado de trabalho”, destaca a secretária Danieli Favoretto Valenti.

São 30 vagas e a idade mínima para inscrição é a partir de 16 anos. Os encontros serão realizados às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h, no período de 22/08 a 03/10/2023 no Auditório Wilson Wady Cury, localizado na Avenida São Carlos, 1.800, no Centro.

As inscrições poderão ser feitas no período de 08/08 a 18/08 das 8h às 16h30 na Casa do Trabalhador, localizada na Avenida São Carlos, 1.839, no Centro. Os interessados devem comparecer com Carteira Profissional, RG, CPF, Comprovante de Residência, Título de Eleitor e Reservista. Outras informações sobre o Programa Trabalho em Equipe podem ser obtidas pelo telefone (16) 3374-1750.

