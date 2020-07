Proprietários de academias pedirão horários de funcionamento flexíveis em São Carlos

Há mais de quatro meses, as academias estão vazias em São Carlos - Crédito: Marcos Escrivani

São Carlos, segundo determinação no Plano São Paulo iniciou a segunda-feira, 27, na fase amarela na pandemia da Covid-19. Desta forma, bares, restaurantes, salões de cabeleireiro, barbeiros, além de academias que proporcionam atividades esportivas passam a atender o público das 12h às 18h com capacidade limitada a 30% do espaço físico.

Para que funcione de acordo com o decreto determinado pelo Governo do Estado, será necessário agendamento prévio e apenas atividades e aulas individuais, com a proibição de exercícios em grupo, além do uso obrigatório de máscaras, limpeza de equipamentos de, no mínimo, três vezes ao dia e a suspensão da utilização de chuveiros e vestiários. Apenas banheiros deverão estar disponíveis.

A princípio, os proprietários das academias de São Carlos concordam com as seis horas de funcionamento e as regras impostas para que seja evitada a propagação do Sars-Cov-2. Porém o que trouxe preocupação é quando ao funcionamento.

Muitos proprietários disseram ao São Carlos Agora na tarde desta segunda-feira, 27, que há necessidade de um horário mais flexível, já que a grande parte dos alunos frequentam as academias antes ou após o trabalho, no início da manhã ou durante a noite.

“Das 6h às 12h é no horário comercial, quando a maioria está trabalhando. Neste horário, as academias ficam ociosas. Se for para estar aberto neste horário, não convém nem abrir, pois não teremos alunos”, disse Fabiano Palombo dos Santos, proprietário da Academia Jockey.

“Vamos obedecer todos os protocolos de segurança, mas queremos apenas um horário mais flexível. Que possamos abrir logo pela manhã ou no final da tarde/início da noite. Queremos que o proprietário defina as seis horas de funcionamento diário”, disse Fabiano. “Queremos ainda saber como será a utilização do espaço, quais as regras específicas. A certeza é que das 12h às 18h será impossível para qualquer academia funcionar”, repetiu à reportagem.

BUSCAR ACORDO

Para que possam retornar às atividades e ter um prejuízo menor, uma comissão de proprietários de academias irá se reunir a partir das 9h desta terça-feira, 28, no Paço Municipal com representantes do Comitê Municipal de Combate ao Coronavírus.

Segundo Fabiano é sensibilizar as autoridades no sentido de fazer com que a reivindicação seja atendida. “Queremos trabalhar, voltar a gerar empregos, assinar um termo de responsabilidade e cumprir tudo o que foi determinado no decreto. Pedimos apenas um horário mais flexível”, finalizou.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também