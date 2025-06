Proprietária de imóvel reclama de dificuldades para obter carnê e esclarecer dúvidas sobre a "taxa do lixo"

Carne Taxa do Lixo -

A dificuldade para obter o carnê de pagamento e esclarecer dúvidas sobre a Taxa de Manejo de Resíduos Sólidos Domiciliares (TMRSD) tem gerado reclamação entre proprietários de imóveis no município.

A contribuinte Sônia Aparecida dos Santos relata não ter recebido o carnê em sua residência e, ao procurar a agência física do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) localizada na Rua 7 de Setembro, foi informada de que não são mais emitidos carnês no local e que o atendimento para essa solicitação deveria ser feito por telefone, através do 0800 300 1520.

Porém, ao entrar em contato com o atendimento telefônico, não obteve sucesso para esclarecer suas dúvidas. “A atendente não soube informar sobre a cobrança da taxa para um terreno de minha propriedade que não gera resíduos, não tem construção e não recebe coleta de lixo. Simplesmente desligou o telefone na minha cara”, desabafou.

A proprietária destacou sua frustração com a falta de atendimento adequado e a ausência do carnê entregue em seu endereço, considerando o risco de perder o prazo de vencimento, previsto para 30 de junho de 2025, e assim ser penalizada com juros e correções monetárias.

“Quero meus direitos como cidadã, quero ter todas as dúvidas sanadas e receber o carnê dentro do prazo para efetuar o pagamento. Não é uma falha minha, mas sim dos responsáveis pela emissão e entrega dos carnês", concluiu.

OUTRO LADO

Em contato com a assessoria de imprensa do SAAE, fomos informados "que o carnê será entregue até o dia 28 e para dúvidas, atualização de cadastro ou segunda via do boleto, os contribuintes podem procurar os canais oficiais do SAAE e atendimento presencial".

CONFIRA OS POSTOS DE ATENDIMENTO DO SAAE:

* Centro – Rua Sete de Setembro, 2.152

* Vila Prado – Rua Bernardino de Campos, 636

* Cidade Aracy – Rua Lucy Serillo, 155

* Santa Eudóxia – Rua Cristóvão Martinelli, 22

* Santa Felícia – Rua Francisco Possa, 1.450

* Jardim São Paulo – Avenida Getúlio Vargas, 1.500 (Sede Administrativa do SAAE)

