Promoção com Leonardo dá início à quinta Cavalgada Solidária contra o câncer

Organizada pela Comissão Paixão Sertaneja, a quinta edição da Cavalgada Solidária em prol da Rede Feminina de Combate ao Câncer inicia a reta final de sua organização e uma parceria de peso irá proporcionar aos participantes muitas novidades. O evento será dia 9 de fevereiro.

O grupo agendou uma série de lives (6, 13, 20, 27/1 e 3/2) em sua página do Facebook onde atrações sertanejas e itens serão sorteados, entre eles três chapéus autografados pelo cantor Leonardo e também itens da marca americana Wrangler.

“O que estes meninos fazem é bonito de se ver, depois que o Rick me contou sobre o projeto, fui ver e fiquei admirado. É muita gente e estou junto sempre para ajudar pessoas que sofrem com esta terrível doença. Minha vida é corrida, mas quero desfilar também. Vamos ver o que acontece”, afirmou o cantor.

A adesão este ano está grande e 160 apoiadores, entre pessoas físicas e jurídicas estão juntos com o grupo, que teve que deixar amigos de fora em seu flyer de divulgação impresso.

“O evento está consolidado na cidade e região e cada ano cresce junto com os elogios e arrecadações e as críticas diminuem. Esperamos continuar com o sucesso de sempre e organização também, já que em virtude do grande número de cavaleiros e amazonas a estrutura tem que ser condizente com sua proporção e se Deus quiser iremos parar São Carlos novamente pela Rede Feminina de Combate ao Câncer”, finalizou Rykoff Aidar.

