Promise UJADeSC realizará congresso de jovens e adolescentes de 1 a 4 de março

Coral de jovens e adolescente se reuniram no último domingo para ensaiar para o congresso. - Crédito: Abner Amiel

O grupo de jovens Promise UJADeSC (União dos Jovens da Assembleia de Deus Ministério Belém de São Carlos), juntamente com a Força Teen (UAADeSC), realizará de 1 a 4 de março o Congresso Unificado de Jovens e Adolescentes 2025 na igreja sede, localizada na Rua Hugo Dornfeld, nº 373, Vila Marcelino, a partir das 18h.

O tema do evento deste ano é “Estamos, Mas Não Somos”, com base em João 17:16: “Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo” e tem o objetivo de reunir os jovens e adolescentes para adorarem a Deus.

Serão quatro dias de culto, louvor e mensagens ministradas pelos pastores Josias Silva e Anderson Cavalcante. Além disso, os louvores serão conduzidos por um coral de 700 jovens e adolescentes do ministério Belém de São Carlos e de Ibaté.

Já foram distribuídas 530 camisas para os jovens e 170 para os adolescentes, totalizando 700 participantes diretos. Ao longo dos quatro dias do evento, a organização estima que um público de 1.500 a 2.000 pessoas circulará pelo congresso, incluindo visitantes de outras cidades.

“Nossa expectativa é de um grande avivamento. Oramos para que este congresso seja um tempo de renovação espiritual, transformação de vidas e um verdadeiro impacto na juventude. Queremos ver corações restaurados, chamados ministeriais despertados e a igreja fortalecida no propósito de Deus”, afirmou o líder geral do Promise(UJADeSC), o evangelista Isaías Peixoto.

No tocante ao tema do evento, Isaías Peixoto salientou que a edição 2025 do congresso espera promover reflexões valiosas sobre a importância de viver neste mundo sem se conformar com seus valores. “Como cristãos, sabemos que temos responsabilidades como cidadãos, mas também carregamos em nossos corações a promessa eterna de Deus. Queremos despertar nos jovens e adolescentes a convicção de que podem viver uma fé autêntica e transformadora, influenciando sua geração com valores que promovem o amor, a justiça e a verdade”, ressaltou.

O congresso de jovens da Assembleia de Deus ministério Belém de São Carlos sempre ocorreu nesta época do ano, mas a grande novidade deste ano é a unificação dos grupos de jovens e adolescentes, tornando o evento ainda mais especial e abrangente. Esse é um momento histórico para a igreja local, pois reunirá tanto o PROMISE , que representa os jovens (antiga UJADeSC – União dos Jovens da Assembleia de Deus em São Carlos), quanto o Força Teen (antiga UAADeSC – União dos Adolescentes da Assembleia de Deus em São Carlos).

Além do impacto espiritual, o congresso também tem um forte impacto social na comunidade. “Acreditamos que uma juventude engajada na fé e nos valores cristãos contribui diretamente para a construção de uma sociedade melhor. Jovens e adolescentes que participam de eventos como este são incentivados a desenvolver uma mentalidade de serviço ao próximo, comprometimento com causas sociais e fortalecimento de princípios como respeito, solidariedade e integridade. A sociedade se beneficia diretamente quando tem uma juventude que escolhe o caminho da fé, do amor ao próximo e da transformação social por meio dos princípios do Evangelho”, destacou o evangelista Isaias.

A igreja Assembleia de Deus Ministério Belém é presidida pelo pastor Eli Martins de Souza.



INFORMAÇÕES

Congresso Promisse UJADeSC

Data: dias 1,2,3 e 4 de março

Localização: Igreja sede da Assembleia de Deus Ministério Belém, Rua Hugo Dornfeld, nº 373, Vila Marcelino

Funcionamento: Às 18h

Leia Também