Projetos do ICMC-USP abrem inscrições para bolsas da Fapesp em São Carlos

Dois projetos de pesquisa desenvolvidos por pesquisadores do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP, em São Carlos, estão com inscrições abertas para oportunidades de bolsas oferecidas pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). As vagas contemplam diferentes níveis de formação e áreas de atuação, com prazos que se encerram ainda em dezembro.

Um dos projetos é o “Inteligência artificial para melhoria dos resultados em doenças infecciosas em receptores de transplante renal (AIIDKIT)”, coordenado pelo professor José Fernando Rodrigues Júnior, do ICMC. A iniciativa oferece uma bolsa de pós-doutorado na área de inteligência artificial, voltada ao desenvolvimento de soluções computacionais aplicadas à área da saúde. As inscrições para essa oportunidade seguem abertas até o dia 31 de dezembro. Mais informações podem ser obtidas na notícia publicada pela Agência Fapesp.

Outra oportunidade está vinculada ao projeto temático “Experiência arquigrafia 4.0”, que disponibiliza três vagas de bolsas, sendo uma de Treinamento Técnico nível 4 (TT-4), uma de Treinamento Técnico nível 5 (TT-5) e uma de Jornalismo Científico nível 4 (JC-4). O projeto é coordenado pelo professor Artur Simões Rozestraten, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP, e conta com a participação, entre os pesquisadores associados, da professora Kalinka Castelo Branco, do ICMC.

Nesse segundo caso, as inscrições devem ser realizadas até o dia 25 de dezembro. Os detalhes sobre os perfis exigidos, atividades previstas e critérios de seleção também estão disponíveis em publicação da Agência Fapesp.

As iniciativas reforçam o papel da USP São Carlos na produção científica de excelência e na formação de recursos humanos qualificados, além de ampliarem oportunidades para pesquisadores e profissionais interessados em atuar em projetos de impacto acadêmico e social.

