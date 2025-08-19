Projeto “Ver para Aprender” leva óculos gratuitos para alunos da rede municipal

Crianças de 4 a 8 anos da rede municipal de ensino passam a contar com triagem oftalmológica gratuita por meio do projeto “Ver para Aprender”, lançado nesta terça-feira (19), na EMEB Ulysses Ferreira Picolo. A iniciativa é do Fundo Social de Solidariedade, em parceria com o Centro de Referência em Saúde e Ensino de Pesquisa Integrada de Araraquara (CRESEP), com apoio das secretarias municipais de Saúde e Educação.

O programa tem como objetivo identificar precocemente problemas de visão e oferecer acompanhamento especializado, incluindo exames e a doação de óculos para os estudantes diagnosticados com necessidade de correção visual. Atualmente, a rede municipal atende 7.782 alunos nessa faixa etária.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Herica Ricci Donato, destacou a relevância da ação. “Caso a criança apresente dificuldade para enxergar, será encaminhada ao oftalmologista, priorizando a prevenção e o diagnóstico precoce de doenças oculares”, afirmou.

Segundo o secretário de Educação, Lucas Leão, o trabalho preventivo é essencial para garantir a aprendizagem. “Identificar os problemas visuais nessa faixa etária permite intervir cedo e assegurar o pleno desenvolvimento escolar”, disse.

Para a coordenadora pedagógica da unidade, Bianca Melger, o impacto vai além da saúde ocular. “Além de melhorar o aprendizado, a iniciativa contribui para a autoestima e o desenvolvimento integral das crianças”, avaliou.

A estudante de Enfermagem da UNIP, Beatriz Wascheck, voluntária no projeto, reforçou o caráter social da ação. “As consultas e os óculos serão entregues de forma totalmente gratuita às crianças que precisarem”, destacou.

O projeto é coordenado pelo oftalmologista e pesquisador José Augusto Cardillo, mobilizando médicos do CRESEP. Conta ainda com o apoio da assessora do deputado estadual Capitão Telhada, Patrícia Lafúria, e acompanhamento da vereadora Cidinha do Oncológico, que esteve presente durante as triagens.

