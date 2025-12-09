Projeto usa resíduos para impulsionar transição energética na UFSCar

A UFSCar está avançando em um projeto inovador que transforma resíduos orgânicos em energia renovável, com potencial para reduzir custos operacionais e emissões associadas à coleta e destinação desses materiais no Campus São Carlos. Coordenada pelos professores Fábio Bentes Freire e Paula Rúbia Ferreira Rosa, do Departamento de Engenharia Química (DEQ), a pesquisa avalia o uso de restos de alimentos do Restaurante Universitário (RU) e da biomassa das podas das áreas verdes para a produção de biogás e biometano — alternativas capazes de substituir o gás natural fóssil em aquecimento, geração de eletricidade e até como combustível veicular.

Atualmente em seu segundo ano, o estudo combina atividades de laboratório, análises econômicas e estudos de viabilidade. A equipe utiliza a biodigestão anaeróbia, processo no qual microrganismos decompõem matéria orgânica sem oxigênio, gerando biogás. Diferentes misturas de substratos, pré-tratamentos e condições operacionais estão sendo testados para aumentar o rendimento energético.

Segundo Freire, o projeto acompanha tendências globais de transição energética e economia circular.“Queremos demonstrar que resíduos orgânicos, hoje pouco aproveitados, podem gerar energia local, reduzir impactos ambientais e até ser integrados a outras fontes renováveis. O objetivo é verificar cientificamente se esse modelo pode ser escalado na UFSCar e replicado em outras instituições”, explica.

Além dos ensaios experimentais, o projeto inclui modelagem, simulação e análise de ciclo de vida, seguindo protocolos internacionais. A equipe também avalia a integração do sistema com energia solar fotovoltaica, que funcionaria como fonte complementar ao biogás, aumentando a estabilidade e a autonomia energética do campus.

Freire destaca que o estudo vai além da tecnologia:“Energia renovável envolve governança, investimento e decisões de longo prazo. Nosso papel é oferecer uma base sólida para que a UFSCar avalie se esse caminho é ambiental, técnica e economicamente viável.”

Assessoria de imprensa

Leia Também