Projeto Pequeno Cidadão abre inscrições para novas crianças em São Carlos

O Projeto Pequeno Cidadão, uma iniciativa de complementação escolar com foco socioeducacional, abre inscrições entre os dias 1º e 30 de setembro de 2025 para o ingresso de novas crianças em suas atividades. Localizado no Campus Central – Área 1 da Universidade de São Paulo (USP), em São Carlos, o projeto atende diariamente 220 crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Fundado em 1997, o projeto tem como base o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e se destaca por oferecer um ambiente seguro e educativo, com ações que promovem equidade educacional, reforço em disciplinas como português, matemática e ciências, além de atividades de inclusão digital, acolhimento, socialização e orientação sobre higiene pessoal e autocuidado.

As crianças participantes também recebem duas refeições diárias, com café da manhã e almoço ou lanche e jantar, garantindo suporte nutricional essencial.

A missão do projeto é clara: “Promover educação complementar de qualidade, em ambiente seguro, a crianças e adolescentes das comunidades vulneráveis, incentivando habilidades e competências inovadoras e fomentando nesses jovens um projeto de vida.”

Quem pode se inscrever?

Podem se inscrever crianças que:

Estejam matriculadas e frequentando o 5º ano do Ensino Fundamental – Ciclo I, e/ou

Tenham nascido em 2015

A inscrição deverá ser feita presencialmente por um responsável legal da criança.

Local das inscrições:

Projeto Pequeno Cidadão – USP – Campus Central – Área 1 – São Carlos (SP)

