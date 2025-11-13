(16) 99963-6036
Projeto Nova Rota abre Processo Seletivo 2026 para oferecer bolsas e apoio a pessoas egressas do sistema prisional

13 Nov 2025 - 18h28Por Jessica Carvalho R
O Projeto Nova Rota, organização sem fins lucrativos idealizada por ex-alunos da USP, abriu oficialmente o Processo Seletivo 2026, destinado a pessoas que deixaram o sistema carcerário e buscam oportunidades de formação, reinserção social e desenvolvimento profissional. A iniciativa atua nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.
 
A Nova Rota trabalha com uma proposta de inclusão por meio da educação, oferecendo bolsas de estudo, mentorias e acompanhamento especializado para apoiar e fortalecer a trajetória de reconstrução de vida dos participantes.
 
Interessados devem acessar o site pelo link: https://projetonovarota.org.br/

Últimas Notícias