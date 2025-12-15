Projeto Natal Solidário chega à 5ª edição no bairro Zavaglia

O projeto Natal Solidário, que há cinco anos leva alegria e confraternização às crianças do bairro Zavaglia, será realizado neste sábado, a partir das 14h30, na Igreja Bom Pastor, localizada na Rua 0, nº 626, no Zavaglia, em São Carlos.

A iniciativa foi criada e é organizada por Paola Celestino, moradora do próprio bairro, que idealizou o projeto com o objetivo de promover um momento especial de solidariedade, união e carinho para as crianças da comunidade durante o período natalino.

A programação contará com refrigerante, cachorro-quente, doces, balas e brinquedos, garantindo uma tarde festiva para os pequenos. Todas as crianças estão convidadas a participar do evento.

Quem quiser colaborar com o Natal Solidário pode contribuir com doações de refrigerantes, pães, doces, balas ou brinquedos, ajudando a tornar o evento ainda mais especial.

Mais informações e doações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp: (16) 99314-0975.

