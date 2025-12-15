(16) 99963-6036
segunda, 15 de dezembro de 2025
Cidade

Projeto Natal Solidário chega à 5ª edição no bairro Zavaglia

15 Dez 2025 - 17h48Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Projeto Natal Solidário chega à 5ª edição no bairro Zavaglia -

O projeto Natal Solidário, que há cinco anos leva alegria e confraternização às crianças do bairro Zavaglia, será realizado neste sábado, a partir das 14h30, na Igreja Bom Pastor, localizada na Rua 0, nº 626, no Zavaglia, em São Carlos.

A iniciativa foi criada e é organizada por Paola Celestino, moradora do próprio bairro, que idealizou o projeto com o objetivo de promover um momento especial de solidariedade, união e carinho para as crianças da comunidade durante o período natalino.

A programação contará com refrigerante, cachorro-quente, doces, balas e brinquedos, garantindo uma tarde festiva para os pequenos. Todas as crianças estão convidadas a participar do evento.

Quem quiser colaborar com o Natal Solidário pode contribuir com doações de refrigerantes, pães, doces, balas ou brinquedos, ajudando a tornar o evento ainda mais especial.

Mais informações e doações podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp: (16) 99314-0975.

Leia Também

Motoclube feminino realiza ação de conscientização do Dezembro Vermelho em São Carlos
Cidade19h10 - 15 Dez 2025

Motoclube feminino realiza ação de conscientização do Dezembro Vermelho em São Carlos

Em parceria com o Senai, prefeitura oferece curso de Costureiro de Máquina Reta e Overloque
Oportunidade 18h19 - 15 Dez 2025

Em parceria com o Senai, prefeitura oferece curso de Costureiro de Máquina Reta e Overloque

Há 86 anos, Álvaro Guião morria em trágico acidente aéreo
Memória 17h56 - 15 Dez 2025

Há 86 anos, Álvaro Guião morria em trágico acidente aéreo

SAAE e USP desenvolvem modelo de avaliação baseado em evidências para gestão de resíduos sólidos em São Carlos
Cidade17h25 - 15 Dez 2025

SAAE e USP desenvolvem modelo de avaliação baseado em evidências para gestão de resíduos sólidos em São Carlos

Bazar das Voluntárias da Santa Casa arrecada mais de 11 mil reais
Cidade17h11 - 15 Dez 2025

Bazar das Voluntárias da Santa Casa arrecada mais de 11 mil reais

Últimas Notícias