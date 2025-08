Projeto “Na Pista Certa” leva educação para o trânsito às crianças da Cidade Aracy

A EMEB Afonso Fioca Vitali – CAIC, localizada no bairro Cidade Aracy, em São Carlos, recebeu nesta segunda-feira (4) o projeto “Na Pista Certa”, uma iniciativa da Fundación Mapfre que tem como objetivo promover a educação para o trânsito entre o público infantil.

Com uma estrutura cenográfica itinerante do tamanho de uma quadra poliesportiva, o projeto transforma o espaço escolar em uma minicidade, onde as crianças vivenciam de forma lúdica e prática situações reais do trânsito. Orientadas por monitores especializados, elas participam de atividades pedagógicas que ensinam regras de sinalização, comportamento seguro e valores fundamentais como respeito, solidariedade, inclusão e gentileza.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, a ação contribui para a formação de cidadãos mais conscientes. “As crianças aprendem sobre a sinalização viária, as regras de convivência no trânsito e valores como solidariedade, respeito, inclusão e gentileza, fundamentais para a segurança de todos”, afirmou.

Além da segurança viária, o projeto também amplia o olhar dos alunos sobre a mobilidade urbana, destacando os impactos ambientais relacionados aos diferentes meios de transporte, como a emissão de gases poluentes e a poluição sonora.

As atividades do projeto “Na Pista Certa” permanecem na unidade escolar até o dia 9 de agosto, atendendo turmas de diferentes faixas etárias nos períodos da manhã e da tarde.

