Projeto oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e jiu-jitsu para mulheres em São Carlos

Estão abertas a partir do dia 27 de junho as novas inscrições para o projeto "Mulheres no Tatame", uma iniciativa pioneira, que oferece aulas gratuitas de defesa pessoal e jiu-jitsu voltadas exclusivamente ao público feminino.

Com idade mínima de 14 anos, as participantes terão a oportunidade de aprender técnicas que visam a proteção pessoal, o aumento da autoestima, o desenvolvimento da autoconfiança e o preparo físico e emocional para lidar com situações de vulnerabilidade. As aulas são ministradas à noite pelo professor faixa-preta de jiu-jitsu Miguel Bruxo, que também coordena o projeto.

Criado há um ano, o "Mulheres no Tatame" já beneficiou diversas alunas na cidade, atuando como ferramenta importante na prevenção da violência contra a mulher e do feminicídio, além de contribuir para o alívio do estresse, a formação do caráter e o fortalecimento físico e mental.

As interessadas devem entrar em contato pelo telefone (11) 91066-4545 para obter mais informações e garantir a ficha de inscrição.

