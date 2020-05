Projeto “Leite Sem Fronteiras” realiza pedágio drive-thru

Matheus e Patrícia ao lado de leite doado: ajudar famílias carentes - Crédito: Divulgação

Amenizar um pouco o sofrimento e a dor de famílias carentes que sofrem neste momento de pandemia da Covid-19. Assim vários grupos voluntários irão realizar neste sábado, 9, das 8h às 17h, na Avenida Trabalhador São-carlense, próximo ao Terminar Rodoviário, o pedágio do projeto Leite Sem Fronteiras na modalidade “drive thru”, e terá o apoio do Rotary Club Pinhal, Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social e Fundo Social de Solidariedade. As pessoas que doarem, não precisarão descer do veículo para efetuar o ato de solidariedade.

Todos os litros de leite que forem arrecadados neste dia serão destinados para a Prefeitura Municipal de São Carlos e será destinado posteriormente para famílias carentes que possuam crianças com até cinco anos de idade.

As informações sobre o pedágio foram passadas pelo empresário Matheus Fontana, 39 anos e por Patrícia Nazzari, que idealizaram a ação que terá a presença de aproximadamente 30 voluntários neste dia e que integram grupos de ciclistas, dos caminhoneiros e das costureiras do bem.

“Atos solidários assim fazem bem ao nosso coração e ficará guardado como um momento único. Poder fazer o bem ao próximo é um ato de grandeza. Não vem ao caso ser rico ou ser pobre. O importante é estar unidos em uma causa. São Carlos tem 250 mil habitantes e se 120 mil pessoas doassem só um litro, seriam 120 mil litros doados”, contabilizou Matheus.

Nesta época de pandemia da Covid-19, o empresário disse que o motivo das ações sociais é para apagar o incêndio provocada pela doença que é letal e perigosa. “E as crianças sofrem muito. Mas temos que salientar. Esta pandemia agravou um problema existente em nossa sociedade que é a desigualdade social. Por isso não iremos parar por aqui. Estas campanhas serão durante todo o ano. Independentemente da pandemia”, garantiu Matheus que não escondeu sua emoção. “A cada campanha, é um sentimento de vitória. Colaborar com o próximo é poder trabalhar por ações sociais e isso irei levar para o resto de minha vida”, assegurou.

DEDICAÇÃO EXTREMA

Ao lado de vários grupos sociais, Matheus Fontana e Patrícia Nazzari contam ainda com o apoio de Rykoff Rick Aidar em projetos solidários que são realizados em São Carlos.

Ele lembrou que há três anos, com apoio do Rotary Club Pinhal, participa do PedalAção, uma atividade que visa angariar recursos para a Santa Casa de São Carlos.

Há dois meses, com a chegada da pandemia da Covid-19, ao lado dos amigos Patrícia e Rick iniciaram várias ações e uma delas ajudou o Abrigo de Idosos Helena Dornfeld com produtos de limpeza e alimentos.

Posteriormente, em outra campanha conseguiram 250 cestas básicas entregues para famílias carentes em bairros periféricos da cidade. “Foi quando vimos um número enorme de crianças e ficamos comovidos”, disse Matheus.

A partir daí foi idealizado o Leite Sem Fronteiras que já arrecadou aproximadamente 6,5 mil litros que são entregues diariamente para famílias que possuem crianças pequenas.

“Esta campanha está em andamento paralelamente e quem puder ajudar, há vários pontos de coleta”, disse o empresário.

Os pontos de coleta do Leite Sem Fronteiras são:

Pontos de coleta.

SF automotiva #sfautomotiva .

OAB São Carlos caasp #oabsaocarlos .

Farmácia Ipanema #farmaciaipanema .

Sermat #sermat.

Peronti Suplementos #perontisuplementosindustriais .

Casa da Patrícia Nazzari - rua Rui Barbosa esquina com a 15 de Novembro (Edifício Maison).

Bicicletarias envolvidas

Ciclo Pedal - Ciclo Pedal loja 2

Cruzeiro do Sul Bike

Oi Bike

Pedala Robinho

Red Line Sports

Center Bike Bike & Bike

