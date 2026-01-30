Projeto Guri abre matrículas para 2026 com 768 vagas em São Carlos

Projeto Guri - Crédito: divulgação

A partir do dia 9 de fevereiro, estarão abertas as matrículas para o ano letivo de 2026 do Projeto Guri, considerado o maior programa sociocultural brasileiro de ensino musical. Ao todo, serão oferecidas mais de 120 mil vagas gratuitas em cursos de música, distribuídas em 634 polos de ensino espalhados pela capital, região metropolitana, interior e litoral do Estado de São Paulo.

O número representa um crescimento de 20% em relação ao ano passado e de 59% na comparação com 2022, quando o projeto contava com 398 polos. Em quatro anos, o Guri ampliou em 74% o total de vagas disponíveis.

Em São Carlos, o projeto oferece 768 vagas. As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, no polo localizado na Rua Episcopal, nº 1611, no Centro. As alunas estão disponíveis para crianças a partir dos 6 anos.

Entre os cursos disponíveis estão Cavaco, Clarinete, Contrabaixo Elétrico, Flauta Transversal, Guitarra, Iniciação Musical para Crianças e Adultos, Percussão, Piano, Saxofone, Trombone, Trompete, Violão, Viola Caipira, Violino, Viola, Violoncelo e Contrabaixo Acústico, além de modalidades modulares voltadas ao público adulto, como Prática de Choro, Prática Coletiva de Percussão, Violão/Canto e Cavaco.

As aulas já começam em fevereiro, mas as inscrições podem ser realizadas até o dia 13 de março. Para se matricular, basta comparecer ao polo de ensino com documentos pessoais do aluno e do responsável legal, quando houver.

