Projeto GURI abre 334 vagas gratuitas para aulas de música em São Carlos

Estudante GURI de São Carlos e região - Crédito: Rodrigo Atique

Estão abertas as matrículas para o segundo semestre do GURI, programa gratuito de educação musical da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo de São Paulo, gerido pela Santa Marcelina Cultura. Com mais de 31 mil vagas em polos espalhados por todo o estado, crianças, adolescentes, jovens e adultos podem se inscrever para aprender canto e diversos instrumentos, do popular ao erudito, sem precisar ter conhecimento prévio. As aulas começaram em 4 de agosto, mas as inscrições podem ser feitas até 29 de agosto, ou enquanto houver vagas, pelo site: souguri.art.br .

São Carlos e região

São 28 polos de ensino e mais de 2.470 vagas. Com o patrocínio das empresas Arteris e Tintas Maza, e o apoio das Prefeituras Municipais, o GURI está presente em Araraquara, Bariri, Boa Esperança do Sul, Brotas, Caconde, Cordeirópolis, Dois Córregos, Ibitinga, Igaraçu do Tietê, Itápolis, Jaú, Lençóis Paulista, Mineiros do Tietê, Mococa, Nova Europa, Pirassununga, Porto Ferreira, Rincão, Rio Claro, Santa Cruz das Palmeiras, Santa Gertrudes, São Carlos, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tabatinga, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.

“O GURI completa este ano 30 anos de história e se firma como um dos maiores e mais consistentes programas de formação musical do país. Mais de um milhão de estudantes já passaram por seus cursos e, agora, o que já era grandioso está indo ainda mais longe. Para além dos polos fixos e da Fundação CASA, estamos ampliando o alcance do programa para as redes municipais e estaduais de ensino, levando educação musical gratuita a ainda mais crianças, adolescentes e jovens. É um compromisso com o futuro, com o acesso e com o fortalecimento da cultura em todas as regiões de São Paulo”, afirma Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Essa ampliação também vem acompanhada da diversidade de cursos oferecidos nos polos. São aulas de instrumentos como violão, guitarra, bateria, contrabaixo elétrico, acordeão, cavaquinho, bandolim, viola caipira, piano, teclado e percussão, entre outros. Há ainda opções voltadas à formação orquestral, como violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, flauta doce, flauta transversal, clarinete, saxofone, oboé, fagote, trompete, trompa, trombone, tuba, eufônio, entre outros. Além das aulas práticas, o GURI oferece também teoria musical, canto coral e práticas de conjunto, organizadas de acordo com os diferentes instrumentos e perfis das turmas.

“Como instituição, temos o compromisso com a excelência artística e a inclusão social por meio do ensino da música e o GURI é um exemplo disso. Oferecer um processo contínuo e gradual de aprendizagem para que esses jovens possam adquirir as habilidades do cantar e tocar um instrumento, está na essência do programa. Mas mais do que isso, quem estuda no GURI tem a oportunidade real de crescimento cultural e formação pessoal, com a clareza de seus direitos e deveres na sociedade e a consolidação de um pensamento crítico”, afirma Paulo Zuben, diretor artístico-pedagógico da Santa Marcelina Cultura.

Inscrições

Para se matricular, é necessário comparecer ao polo de ensino que deseja estudar na companhia de um responsável e apresentar os documentos: certidão de nascimento ou RG (original e cópia); comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG da pessoa responsável (original e cópia), uma foto 3x4 recente do aluno ou aluna e um comprovante de endereço para consulta. A lista completa dos cursos e endereços está disponível no site souguri.art.br. Antes de sair de casa, confira os dias e horários de funcionamento dos polos.

Polo São Carlos - Regional

Cursos: iniciação musical para crianças, iniciação musical para adultos, bateria, canto, cavaco, clarinete, contrabaixo elétrico, flauta transversal, guitarra, percussão, piano, saxofone, trombone, trompete, violão, e viola caipira, violino, viola, violoncelo, contrabaixo elétrico.

Endereço: Rua Episcopal, 1611, Centro, São Carlos, SP

Funcionamento: segunda a sexta, 7h30 às 18h30

Telefone: (16) 3413-6847

Vagas remanescentes: 334

Leia Também