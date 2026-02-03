(16) 99963-6036
terça, 03 de fevereiro de 2026
Cidade

Projeto Férias movimenta 53 escolas e atende quase 2 mil alunos

03 Fev 2026 - 19h05Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Projeto Férias movimenta 53 escolas e atende quase 2 mil alunos -

A Secretaria Municipal de Educação iniciou, nesta terça-feira (03/02), o Projeto Férias, que segue até o dia 10 de fevereiro em 53 escolas da Rede Municipal de Ensino de São Carlos. A iniciativa atende aproximadamente 1.600 alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e cerca de 230 estudantes das Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs).

Com foco na ludicidade, o projeto oferece oficinas culturais, jogos, brincadeiras, rodas de conversa e atividades pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A proposta é garantir acolhimento às crianças e jovens durante o período de recesso escolar, aliando aprendizado e lazer em um ambiente seguro.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, a ação é fundamental para apoiar as famílias do município. “O Projeto Férias é um acolhimento importante, especialmente para os pais que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos. Nossa preocupação é oferecer um espaço seguro, com atividades educativas e recreativas, garantindo tranquilidade às famílias e bem-estar às crianças”, destacou.

As aulas da Rede Municipal de Educação estão previstas para começar no dia 12 de fevereiro. Enquanto isso, as equipes da Secretaria seguem realizando manutenções nas unidades escolares, com o objetivo de receber os alunos com segurança e qualidade no início do ano letivo.

Leia Também

Motoboys protestam na Câmara de São Carlos contra lei que regulamenta a profissão
Cidade15h55 - 03 Fev 2026

Motoboys protestam na Câmara de São Carlos contra lei que regulamenta a profissão

São Carlos abriga mais de 46 mil empresas
Desenvolvimento 15h32 - 03 Fev 2026

São Carlos abriga mais de 46 mil empresas

Viaduto do Embaré passa a operar em mão dupla a partir desta quarta
Cidade14h29 - 03 Fev 2026

Viaduto do Embaré passa a operar em mão dupla a partir desta quarta

Moradores denunciam buracos em vias do bairro Ipê Mirim
Cidade14h26 - 03 Fev 2026

Moradores denunciam buracos em vias do bairro Ipê Mirim

USP São Carlos disponibiliza vagas gratuitas em disciplinas e atividades para público 60+
Cidade13h27 - 03 Fev 2026

USP São Carlos disponibiliza vagas gratuitas em disciplinas e atividades para público 60+

Últimas Notícias