Projeto Férias movimenta 53 escolas e atende quase 2 mil alunos

A Secretaria Municipal de Educação iniciou, nesta terça-feira (03/02), o Projeto Férias, que segue até o dia 10 de fevereiro em 53 escolas da Rede Municipal de Ensino de São Carlos. A iniciativa atende aproximadamente 1.600 alunos dos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs) e cerca de 230 estudantes das Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs).

Com foco na ludicidade, o projeto oferece oficinas culturais, jogos, brincadeiras, rodas de conversa e atividades pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A proposta é garantir acolhimento às crianças e jovens durante o período de recesso escolar, aliando aprendizado e lazer em um ambiente seguro.

De acordo com o secretário municipal de Educação, Lucas Leão, a ação é fundamental para apoiar as famílias do município. “O Projeto Férias é um acolhimento importante, especialmente para os pais que precisam trabalhar e não têm com quem deixar os filhos. Nossa preocupação é oferecer um espaço seguro, com atividades educativas e recreativas, garantindo tranquilidade às famílias e bem-estar às crianças”, destacou.

As aulas da Rede Municipal de Educação estão previstas para começar no dia 12 de fevereiro. Enquanto isso, as equipes da Secretaria seguem realizando manutenções nas unidades escolares, com o objetivo de receber os alunos com segurança e qualidade no início do ano letivo.

