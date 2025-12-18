Projeto Férias irá oferecer atividades gratuitas nas escolas municipais de São Carlos

Crédito: divulgação

A Secretaria Municipal de Educação de São Carlos anunciou a realização do Projeto Férias, que acontecerá entre os dias 3 e 10 de fevereiro de 2026 nos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), nas Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs) e também na Educação de Jovens e Adultos (EJA). O programa é voltado para crianças da Educação Infantil, estudantes do Ensino Fundamental e jovens e adultos, com uma programação baseada na recreação, incluindo oficinas culturais, jogos, brincadeiras, rodas de conversa e atividades que exploram os princípios da Base Nacional Comum Curricular e os direitos de aprendizagem da criança.

As inscrições são gratuitas e abertas a todos os alunos matriculados na rede municipal em 2025. Para participar, basta realizar o cadastro online e aguardar a confirmação por e-mail. O preenchimento das vagas seguirá a ordem de inscrição e respeitará a capacidade de cada unidade escolar. Para os alunos da Educação Infantil, as atividades ocorrerão em período integral, das 7h40 às 16h20; para os estudantes do Ensino Fundamental, das 13h às 17h20; e para jovens e adultos, de segunda a quinta-feira das 18h45 às 22h e na sexta-feira, dia 31 de janeiro, das 18h45 às 21h45. Com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, será oferecida alimentação durante todo o período, como já ocorre regularmente no ano letivo.

O projeto será realizado em dezenas de unidades escolares, abrangendo diferentes faixas etárias, entre elas CEMEIs como Profª. Amelia Meirelles Botta, Prof. Antonio Cotrim, Bruno Panhoca, Papa João Paulo II, Prof. Paulo Freire e Profª. Maria Luiza Perez, além de EMEBs como Angelina Dagnone De Melo, Carmine Botta e Prof. Antonio Stella Moruzzi. Para jovens e adultos, o atendimento será realizado no CEMEI Vicente Rocha Keppe.

“O Projeto Férias é uma oportunidade para que nossos estudantes vivenciem experiências educativas em um ambiente de acolhimento e diversão. Queremos garantir que o período de recesso também seja de aprendizado, convivência e fortalecimento dos vínculos escolares e comunitários”, afirmou o secretário municipal de Educação, Lucas Leão.

As inscrições podem ser feitas pelos links disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação e a divulgação será realizada pelas redes sociais da prefeitura, das escolas e pela imprensa. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (16) 98849-1053 ou pelo e-mail projetoferias2026@gmail.com.

Para a Educação Infantil (o a 3 anos), o Projeto Férias será realizado nas seguintes escolas:

C.E.M.E.I. Profª. Amelia Meirelles Botta

C.E.M.E.I. Prof. Antonio Cotrim

C.E.M.E.I. Prof. Bento Prado de Almeida Ferraz Jr

C.E.M.E.I. Bruno Panhoca

C.E.M.E.I. Dionisio da Silva

C.E.M.E.I. João Muniz

C.E.M.E.I. Papa João Paulo II

C.E.M.E.I. José Marrara

C.E.M.E.I. Juliana Maria Ciarrochi Perez

C.E.M.E.I. Profª.Maria Alice Vaz de Macedo

C.E.M.E.I. Maria Consuelo B. Tolentino

C.E.M.E.I. Pedro Pucci

C.E.M.E.I. Ruth Bloem Souto

C.E.M.E.I. Therezinha Rispoli Massei

0 a 6 anos

C.E.M.E.I. Antonio de Lourdes Rondon

C.E.M.E.I. Carminda Nogueira de Castro Ferreira

C.E.M.E.I. Flavio Aparecido Ciaco

C.E.M.E.I. Prof. Homero Frei

C.E.M.E.I. Profª. Maria Lúcia Aparecida Marrara

C.E.M.E.I. Nilson Gonçalves

C.E.M.E.I. Olivia Carvalho

C.E.M.E.I. Prof. Paulo Freire

C.E.M.E.I. Regina Melchiades

C.E.M.E.I. Walter Blanco

C.E.M.E.I. Santo Piccin

4 a 6 anos

C.E.M.E.I. Aracy Leite Pereira Lopes

C.E.M.E.I. Benedicta Sthal Sodré

C.E.M.E.I. Carmelita da Rocha Ramalho

C.E.M.E.I. Cecilia Rodrigues

C.E.M.E.I. Cônego Manoel Tobias

C.E.M.E.I. Enedina Montenegro Blanco

C.E.M.E.I. Profª. Ida Vinciguerra

C.E.M.E.I. Dr. João Baptista Paino

C.E.M.E.I. Prof. João Jorge Marmorato

C.E.M.E.I. José de Brito Castro

C.E.M.E.I. Prof. Julien Fauvel

C.E.M.E.I. Prof. Lauro Monteiro da Cruz

C.E.M.E.I. Profª. Maria Luiza Perez

C.E.M.E.I. Profª. Marli de Fatima Alves

C.E.M.E.I. Monsenhor Alcindo Siqueira

C.E.M.E.I. Prof. Octávio de Moura

C.E.M.E.I. Osmar Stanley de Martini

C.E.M.E.I. Prof. Vicente de Paula Rocha Keppe

C.E.M.E.I. Prof. Victório Rebucci

Para os alunos do Ensino Fundamental, as atividades acontecem nas seguintes unidades escolares:

E.M.E.B. Angelina Dagnone De Melo

E.M.E.B. Arthur Natalino Deriggi

E.M.E.B. Carmine Botta

E.M.E.B. Dr. Alcyr Afono Leopoldino

E.M.E.B. Prof. Afonso Fioca Vitali

E.M.E.B. Prof. Antonio Stella Moruzzi

E.M.E.B. Profª Dalila Galli

E.M.E.B. Profª Janete Maria Martinelli Lia

E.M.E.B. Profª Maria Ermantina C. Tarpani

E.M.E.B. Prof Ulysses Ferreira Picollo

Para jovens e adultos o atendimento ocorrerá no CEMEI Vicente Rocha Keppe.

As inscrições devem ser feitas pelos seguintes links:

Para CEMEI: pelo link: https://forms.gle/irDRxJV54piFuGF27

Para EMEB: pelo link: https://forms.gle/j3Ygx2TP6LgGTNok9

Para EJA: pelo link: https://forms.gle/BMGiMZx7zTzK5BxN7

