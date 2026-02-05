Projeto Férias 2026 tem início na rede municipal de ensino

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou na última terça-feira (03/02) o Projeto Férias 2026, que está sendo desenvolvido nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis), nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).
A iniciativa é voltada aos estudantes da rede municipal e atende crianças da Educação Infantil (0 a 6 anos), alunos do Ensino Fundamental (6 a 12 anos), além de jovens e adultos matriculados na EJA. O projeto tem como eixo principal a ludicidade, com uma programação que inclui oficinas culturais, jogos, brincadeiras, rodas de conversa e atividades pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e aos direitos de aprendizagem das crianças.
Na Educação Infantil, as atividades ocorrem em período integral, das 7h40 às 16h20. Para o Ensino Fundamental, o atendimento acontece das 13h às 17h20. Já na Educação de Jovens e Adultos, as aulas são realizadas de segunda a quinta-feira, das 18h45 às 22h, e às sextas-feiras, das 18h45 às 21h45. A alimentação oferecida segue o mesmo padrão adotado durante o ano letivo.
Segundo a Secretaria de Educação, algumas unidades ainda possuem vagas disponíveis. Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (16) 98849-1053 ou pelo e-mail projetoferias2026@gmail.com.
Unidades participantes
Educação Infantil – 0 a 3 anos
CEMEI Profª. Amélia Meirelles Botta
CEMEI Prof. Antonio Cotrim
CEMEI Prof. Bento Prado de Almeida Ferraz Jr.
CEMEI Bruno Panhoca
CEMEI Dionísio da Silva
CEMEI João Muniz
CEMEI Papa João Paulo II
CEMEI José Marrara
CEMEI Juliana Maria Ciarrochi Perez
CEMEI Profª. Maria Alice Vaz de Macedo
CEMEI Maria Consuelo B. Tolentino
CEMEI Pedro Pucci
CEMEI Ruth Bloem Souto
CEMEI Therezinha Rispoli Massei
Educação Infantil – 0 a 6 anos
CEMEI Antonio de Lourder Rondon
CEMEI Carminda Nogueira de Castro Ferreira
CEMEI Flávio Aparecido Ciaco
CEMEI Prof. Homero Frei
CEMEI Profª. Maria Lúcia Ap. Marrara
CEMEI Nilson Ap. Gonçalves
CEMEI Olívia Carvalho
CEMEI Prof. Paulo Freire
CEMEI Regina Ap. Lima Melchiades
CEMEI Walter Blanco
CEMEI Santo Piccin
Educação Infantil – 4 a 6 anos
CEMEI Aracy Leite Pereira Lopes
CEMEI Benedicta Sthal Sodré
CEMEI Carmelita da Rocha Ramalho
CEMEI Cecília Rodrigues
CEMEI Cônego Manoel Tobias
CEMEI Enedina Montenegro Blanco
CEMEI Profª. Ida Vinciguerra
CEMEI Dr. João Baptista Paino
CEMEI Prof. João Jorge Marmorato
CEMEI José de Brito Castro
CEMEI Prof. Julien Fauvel
CEMEI Prof. Lauro Monteiro da Cruz
CEMEI Profª. Maria Luiza Perez
CEMEI Profª. Marli de Fátima Alves
CEMEI Monsenhor Alcindo Siqueira
CEMEI Prof. Octávio de Moura
CEMEI Osmar Stanley de Martini
CEMEI Prof. Vicente de Paula Rocha Keppe
CEMEI Prof. Victório Rebucci
Ensino Fundamental
EMEB Angelina Dagnone de Melo
EMEB Arthur Natalino Deriggi
EMEB Carmine Botta
EMEB Dr. Alcyr Afonso Leopoldino
EMEB Prof. Afonso Fioca Vitali
EMEB Prof. Antonio Stella Moruzzi
EMEB Profª. Dalila Galli
EMEB Profª. Janete Maria Martinelli Lia
EMEB Profª. Maria Ermantina C. Tarpani
EMEB Prof. Ulysses Ferreira Picollo
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
O atendimento ocorre no CEMEI Vicente Rocha Keppe.