Projeto Férias 2026 tem início na rede municipal de ensino

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou na última terça-feira (03/02) o Projeto Férias 2026, que está sendo desenvolvido nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis), nas Escolas Municipais de Educação Básica (EMEBs) e na Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A iniciativa é voltada aos estudantes da rede municipal e atende crianças da Educação Infantil (0 a 6 anos), alunos do Ensino Fundamental (6 a 12 anos), além de jovens e adultos matriculados na EJA. O projeto tem como eixo principal a ludicidade, com uma programação que inclui oficinas culturais, jogos, brincadeiras, rodas de conversa e atividades pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e aos direitos de aprendizagem das crianças.

Na Educação Infantil, as atividades ocorrem em período integral, das 7h40 às 16h20. Para o Ensino Fundamental, o atendimento acontece das 13h às 17h20. Já na Educação de Jovens e Adultos, as aulas são realizadas de segunda a quinta-feira, das 18h45 às 22h, e às sextas-feiras, das 18h45 às 21h45. A alimentação oferecida segue o mesmo padrão adotado durante o ano letivo.

Segundo a Secretaria de Educação, algumas unidades ainda possuem vagas disponíveis. Os interessados podem obter mais informações pelo telefone (16) 98849-1053 ou pelo e-mail projetoferias2026@gmail.com.

Unidades participantes

Educação Infantil – 0 a 3 anos

CEMEI Profª. Amélia Meirelles Botta

CEMEI Prof. Antonio Cotrim

CEMEI Prof. Bento Prado de Almeida Ferraz Jr.

CEMEI Bruno Panhoca

CEMEI Dionísio da Silva

CEMEI João Muniz

CEMEI Papa João Paulo II

CEMEI José Marrara

CEMEI Juliana Maria Ciarrochi Perez

CEMEI Profª. Maria Alice Vaz de Macedo

CEMEI Maria Consuelo B. Tolentino

CEMEI Pedro Pucci

CEMEI Ruth Bloem Souto

CEMEI Therezinha Rispoli Massei

Educação Infantil – 0 a 6 anos

CEMEI Antonio de Lourder Rondon

CEMEI Carminda Nogueira de Castro Ferreira

CEMEI Flávio Aparecido Ciaco

CEMEI Prof. Homero Frei

CEMEI Profª. Maria Lúcia Ap. Marrara

CEMEI Nilson Ap. Gonçalves

CEMEI Olívia Carvalho

CEMEI Prof. Paulo Freire

CEMEI Regina Ap. Lima Melchiades

CEMEI Walter Blanco

CEMEI Santo Piccin

Educação Infantil – 4 a 6 anos

CEMEI Aracy Leite Pereira Lopes

CEMEI Benedicta Sthal Sodré

CEMEI Carmelita da Rocha Ramalho

CEMEI Cecília Rodrigues

CEMEI Cônego Manoel Tobias

CEMEI Enedina Montenegro Blanco

CEMEI Profª. Ida Vinciguerra

CEMEI Dr. João Baptista Paino

CEMEI Prof. João Jorge Marmorato

CEMEI José de Brito Castro

CEMEI Prof. Julien Fauvel

CEMEI Prof. Lauro Monteiro da Cruz

CEMEI Profª. Maria Luiza Perez

CEMEI Profª. Marli de Fátima Alves

CEMEI Monsenhor Alcindo Siqueira

CEMEI Prof. Octávio de Moura

CEMEI Osmar Stanley de Martini

CEMEI Prof. Vicente de Paula Rocha Keppe

CEMEI Prof. Victório Rebucci

Ensino Fundamental

EMEB Angelina Dagnone de Melo

EMEB Arthur Natalino Deriggi

EMEB Carmine Botta

EMEB Dr. Alcyr Afonso Leopoldino

EMEB Prof. Afonso Fioca Vitali

EMEB Prof. Antonio Stella Moruzzi

EMEB Profª. Dalila Galli

EMEB Profª. Janete Maria Martinelli Lia

EMEB Profª. Maria Ermantina C. Tarpani

EMEB Prof. Ulysses Ferreira Picollo

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

O atendimento ocorre no CEMEI Vicente Rocha Keppe.

Leia Também