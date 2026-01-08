Projeto Férias 2026 oferece atividades gratuitas para alunos da rede municipal em São Carlos

(16) 99963-6036
A Secretaria Municipal de Educação (SMEdu) promove, entre 3 e 10 de fevereiro de 2026, o Projeto Férias, iniciativa voltada aos estudantes da rede municipal de São Carlos. As ações contemplam crianças da Educação Infantil (0 a 6 anos), alunos do Ensino Fundamental (6 a 12 anos) e jovens e adultos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As atividades ocorrerão em Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), Escolas Municipais de Ensino Básico (EMEBs) e na EJA, com programação centrada na ludicidade. Estão previstas oficinas culturais, jogos, brincadeiras, rodas de conversa e propostas pedagógicas alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e aos direitos de aprendizagem da criança.

Inscrições

As inscrições seguem abertas e são gratuitas para todos os estudantes matriculados na rede municipal em 2025. Para participar, é necessário preencher o formulário online, escolher a unidade escolar disponível e aguardar a confirmação por e-mail. O número de vagas varia conforme a capacidade de cada escola, respeitando a ordem de inscrição.

Horários

  • Educação Infantil: período integral, das 7h40 às 16h20

  • Ensino Fundamental: das 13h às 17h20

  • EJA: de segunda a quinta-feira, das 18h45 às 22h; na sexta-feira (31/01), das 18h45 às 21h45

A alimentação será oferecida seguindo o padrão adotado durante o ano letivo.

Unidades participantes

Educação Infantil (CEMEIs)

0 a 3 anos

  • Profª. Amelia Meirelles Botta; Prof. Antonio Cotrim; Prof. Bento Prado de Almeida Ferraz Jr; Bruno Panhoca; Dionisio da Silva; João Muniz; Papa João Paulo II; José Marrara; Juliana Maria Ciarrochi Perez; Profª. Maria Alice Vaz de Macedo; Maria Consuelo B. Tolentino; Pedro Pucci; Ruth Bloem Souto; Therezinha Rispoli Massei.

0 a 6 anos

  • Antonio de Lourder Rondon; Carminda Nogueira de Castro Ferreira; Flavio Aparecido Ciaco; Prof. Homero Frei; Profª. Maria Lucia Ap. Marrara; Nilson Ap. Gonçalves; Olivia Carvalho; Prof. Paulo Freire; Regina Ap. Lima Melchiades; Walter Blanco; Santo Piccin.

4 a 6 anos

  • Aracy Leite Pereira Lopes; Benedicta Sthal Sodré; Carmelita da Rocha Ramalho; Cecilia Rodrigues; Cônego Manoel Tobias; Enedina Montenegro Blanco; Profª. Ida Vinciguerra; Dr. João Baptista Paino; Prof. João Jorge Marmorato; José de Brito Castro; Prof. Julien Fauvel; Prof. Lauro Monteiro da Cruz; Profª. Maria Luiza Perez; Profª. Marli de Fatima Alves; Monsenhor Alcindo Siqueira; Prof. Octávio de Moura; Osmar Stanley de Martini; Prof. Vicente de Paula Rocha Keppe; Prof. Victório Rebucci.

Ensino Fundamental (EMEBs)

  • Angelina Dagnone De Melo; Arthur Natalino Deriggi; Carmine Botta; Dr. Alcyr Afonso Leopoldino; Prof. Afonso Fioca Vitali; Prof. Antonio Stella Moruzzi; Profª. Dalila Galli; Profª. Janete Maria Martinelli Lia; Profª. Maria Ermantina C. Tarpani; Prof. Ulysses Ferreira Picollo.

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

  • Atendimento no CEMEI Vicente Rocha Keppe.

Links de inscrição

Informações: (16) 98849-1053 | projetoferias2026@gmail.com

