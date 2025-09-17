Projeto Doces Flautistas participa do 23º Concurso de Corais Infantojuvenil do CPP em São Paulo

Na tarde desta terça-feira (16) o coral do Projeto Doces Flautistas da EMEB Arthur Natalino Deriggi em São Carlos, participou do 23º Concurso de Corais Infantojuvenil do CPP (Centro do Professorado Paulista) em São Paulo.

Em sua primeira participação, em 2024, o projeto realizou uma participação especial, realizando a abertura do segundo dia do evento.

Neste ano a participação do coral foi disputando com diversos corais da capital, grande São Paulo e interior, concorrendo nas categorias "Ensino Fundamental I" e "Ensino Fundamental II - representando nossa cidade.

O Projeto Doces Flautistas, coordenado de forma totalmente voluntária pelos professores Matheus Augusto Ferreira e Idalina André, oferece aulas de flauta doce, violão, percussão, teclado e canto coral, gratuitamente a crianças e jovens moradores da região do Cidade Aracy II na EMEB Arthur Natalino Deriggi.

Leia Também