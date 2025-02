Projeto do IFSP São Carlos em parceria com o IF SUL de Minas desenvolve a leitura e escrita e o cultivo de habilidades de socialização e amizade

Durante o ano de 2024, os alunos trocaram cartas por meio de pseudônimos, nas quais eram estimulados a falar sobre seu dia a dia como estudantes da Rede Federal, e também sobre livros que leram, filmes que assistiram (um deles foi Central do Brasil, que comemorou seus 25 anos em 2024). Além disso, compartilhavam, ainda, por meio das cartas, suas alegrias, angústias, preocupações etc. E nesse compartilhamento descobriram diferenças e coisas em comum. Segundo as professoras coordenadoras, é possível observar que durante a participação no projeto os estudantes se sentem mais motivados a ler (ficam ansiosos à espera da próxima carta) e a escrever. A realização das leituras e da escrita sempre é um momento de descontração em aula.

Os estudantes, acompanhados pelas professoras Alessandra e Aline tiveram a oportunidade de se conhecer pessoalmente e trocar experiências sobre suas percepções sobre o projeto. Muitos relataram o quanto foi importante e sensível o processo de escrita, para a expressão dos sentimentos e percepções de modo a ser compreendido” ou “ se fazer entender”. Os discentes ainda puderam conhecer espaços culturais da cidade de Três Corações, como a Casa do Pelé e o Museu de Cultura da cidade. A conclusão se deu agora em 2025 com o 2º encontro reunindo os três campi.

Na ocasião do Encontro em Poços de Caldas, os alunos participantes do projeto tiveram, ainda, a oportunidade de visitar o Museu Histórico e Geológico e o Instituto Moreira Salles, experiências essas que enriqueceram ainda mais seu repertório científico e cultural.

