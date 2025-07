Projeto de São Carlos vence o Hackathon de universidade

Compartilhar no facebook

Em maio deste ano aconteceu o Hackathon EAD UniCesumar, um programa em parceria com o Google Cloud que reuniu alunos dos 11 cursos de Tecnologia da Informação da Universidade para criarem soluções inovadoras para problemas reais da sociedade. Realizado de forma totalmente on-line, os alunos precisarão se dividir em grupos e escolher um dos três temas para desenvolverem seus projetos: Responsabilidade Social e Acessibilidade, Agricultura Sustentável Inteligente ou Monitoramento de IoT.

A equipe AgroDevs , formada pelos alunos Ana Beatriz Araújo, Alex Vulf, Brenda Almeida e Ricardo da Silva, conquistou o 1º lugar na tradição. Com o tema Agricultura Sustentável Inteligente, o grupo criou uma plataforma integrada que coleta dados ambientais em tempo real, utiliza Inteligência Artificial (IA) para gerar diagnósticos e simulações e orientar decisões de manejo, com foco em produtividade e conservação dos recursos naturais.

Para Ricardo, aluno do polo de São Carlos (SP), a sensação de conquistar o primeiro lugar foi de imensa satisfação e validação do trabalho realizado: “Foi uma sensação de imensa alegria e realização. Ver nosso projeto AgroGraf ser reconhecido com a nota máxima e o primeiro lugar foi a confirmação de que unir propósito, tecnologia e trabalho em equipe realmente gera impacto”, diz.

Ricardo ressalta que a proposta de solução pela equipe se alinha diretamente com os desafios enfrentados pelo setor. “A tecnologia assertiva no agronegócio é fundamental para garantir uma produção eficiente, sustentável e acessível. O setor enfrenta desafios como escassez de recursos , mudanças climáticas e falta de acesso à informação, principalmente entre pequenos e médios produtores.

Premiações

1º Lugar: R$ 7.000 para o grupo, bolsa de Graduação EAD, Cursos Online ou Pós-Graduação EAD da UniCesumar para cada membro da equipe.

2º Lugar: R$ 5.000 para o grupo + bolsa de Graduação EAD, Cursos Online ou Pós-Graduação EAD da UniCesumar para cada membro da equipe.

3º Lugar: R$ 3.000 para o grupo + bolsa de Graduação EAD, Cursos Online ou Pós-Graduação EAD da UniCesumar para cada membro da equipe.



Com informações da assessoria de imprensa UniCesumar

