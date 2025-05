Projeto de Difusão do Conhecimento nas escolas completa 25 anos

No dia 19 de maio, data em que se celebra o Dia do Físico, o Programa Vem Saber USP inaugurou o Laboratório de Física – que oferece cerca de quarenta experimentos dedicados a dez temas diferentes – na Escola Estadual José Ferreira da Silva, na cidade de Descalvado.

Antonio Carlos Hernandes, Professor do Instituto de Física de São Carlos (IFSC-USP), criador e coordenador do Programa, enfatizou que nas áreas de Ciências e Exatas os experimentos são fundamentais para o aprendizado. A iniciativa reafirma o compromisso assumido há um ano pelo Vem Saber USP através de uma parceria estabelecida com a EE José Ferreira da Silva; a Prefeitura Municipal de Descalvado, por intermédio da Secretaria de Educação e Cultura; a Diretoria de Ensino da Região de São Carlos, cujos representantes marcaram presença na inauguração, bem como os agentes econômicos locais.

O Programa conta com apoio do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais (CDMF), um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (CEPIDs) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), do qual Hernandes é coordenador da Divisão de Educação e Disseminação do Conhecimento.

O Programa Vem Saber USP é uma iniciativa importante para a promoção da educação e da difusão científica. “Desde abril de 2024, após a implementação do módulo Vem Saber em Descalvado e a recuperação e revitalização do Auditório da Biblioteca Comunitária, temos desenvolvido diferentes atividades com um grupo de estudantes. Muitos dos formados no ensino médio no ano passado já estão cursando graduação na USP ou em outras Instituições de Ensino Superior”, comenta Hernandes.

No começo de maio, uma nova turma, composta exclusivamente por meninas da primeira série do ensino médio, iniciou mais um ciclo de ações. Essas integram o Projeto ATENA, financiado pelo CNPq, com o Programa Vem Saber como parceiro estratégico. O projeto fornece bolsas de estudos na modalidade Pré-Iniciação Científica.

Hernandes e o diretor da escola, Prof. Waldir Paganotto, recepcionaram os convidados, entre os quais o Educador Prof. Herbert João Alexandre, que ao longo dos últimos anos tem colaborado na coordenação do “Programa Vem Saber”, a Dirigente Regional de Ensino, Profª Débora Gonzalez Costa Blanco, o diretor do Instituto de Física de São Carlos, Prof. Osvaldo Novais de Oliveira Junior, o Presidente da Comissão de Cultura e Extensão do Campus USP de São Carlos, Prof. Guilherme Sipahi, e ainda uma forte presença de representantes dos órgãos Legislativo e Executivo de Descalvado – Drª Vanisse Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal, que esteve acompanhada pelas vereadoras Michelli Longo e Jake Bronini, do Prefeito, Luís Guilherme Panone e da Secretária Municipal de Educação, Alessandra Paganotto.

Sendo a escola um centro gerador de conhecimento, cujos resultados já são visíveis, Hernandes destacou que o “Programa Vem Saber” poderá, eventualmente, avançar para além dos três anos inicialmente previstos, e integrar as comemorações dos 195 anos da cidade de Descalvado, aniversário esse que acontecerá em 2030. “Existe o intuito do projeto implementado aqui ser um centro irradiador de conhecimento, abrangendo não só os alunos, bem como professores e a comunidade. Descalvado é uma das poucas cidades que têm uma biblioteca muito bem organizada e agregada à uma escola, o que, certamente, beneficia a comunidade através de várias ações, e a EE José Ferreira da Silva é um exemplo, sublinhando-se aqui o fato de ela ter obtido uma das melhores posições na Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades (CUCO)”, enfatizou Hernandes.

Em seu discurso, o diretor do IFSC/USP, Prof. Osvaldo Novais de Oliveira Junior, agradeceu o empenho e o trabalho desenvolvido pelo Prof. Hernandes e sua equipe ao longo dos anos na formação de jovens alunos. “Hoje, o mundo é muito mais complicado do que era há vinte ou trinta anos, já que ele está completamente dependente da tecnologia. Antigamente, se faltava energia por algumas horas o impacto era muito baixo, comparativamente com os tempos atuais: se hoje faltar a energia por uma hora entramos num caos por causa da internet, que domina tudo. Assim, hoje e da mesma forma, a evolução da formação de um aluno é muito mais complexa do que era antigamente, o que exige a aplicação de novos mecanismos, de novas abordagens. A abordagem que o “Programa Vem Saber” tem usado é, por isso, extremamente eficiente, já que trata a educação de uma forma integrada para que os alunos aprendam diferentes conceitos que aliam a teoria à experimentação, através das linguagens mais importantes e que são as que geram conhecimento – artística, idioma e matemática -, sendo que este projeto traz essas linguagens”, enfatizou o docente.

Projeto completa 25 anos

Criado e coordenado pelo Prof. Antônio Carlos Hernandes há vinte e cinco anos e tendo adotado várias denominações ao longo dos anos, o atual “Vem Saber” consolidou-se no IFSC/USP, tendo como objetivo principal a transformação social por meio da Educação de qualidade.

Hernandes lembra que à época ele tinha o interesse em realizar um trabalho junto às escolas e, com o apoio do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos (CMDMC/CEPID/FAPESP), antecessor do CDMF, dirigido pelo Professor Elson Longo, teve a oportunidade de iniciar o projeto hoje chamado Vem Saber, numa Escola de Ensino Fundamental na periferia de São Carlos, na qual, nos primeiros quatros anos foram desenvolvidas atividades de Matemática e Ciências baseadas em experimentos os quais os estudantes podiam acompanhar. “Este projeto inicial teve bastante sucesso e a partir daí começamos a trabalhar com outras escolas. Realizamos também por três anos, com muito esforço e empenho, a Olimpíada de Matemática, Química e Física que, junto com o trabalho na Escola de Ensino Fundamental de São Carlos ligada à Diretoria Regional de Ensino de São Carlos, marcaram os primórdios deste projeto que neste ano completa 25 anos, sempre batalhando para fazer o melhor na educação”, relembra Hernandes.

Desde o início, o Prof. Hernandes também começou a receber alunos no seu laboratório de pesquisa, que deu origem ao projeto Universidade por um Dia, que continua até os dias atuais. “Ao longo desse tempo, também associado à minha carreira acadêmica, fomos conjugando esforços para que pudéssemos fazer com que as escolas, professores e alunos fossem mais beneficiados. Por volta de 2015 criamos um projeto chamado Vem Pra USP, num momento em que eu estava na Reitoria da Universidade, e ampliamos ainda mais o projeto. Nos primeiros 15 anos era uma projeto mais regionalizado e passou a ser estadual. Entre as atividades, criamos a Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades (CUCO), que atualmente está na nona edição”, declara o coordenador.

Neste percurso, entre várias iniciativas, o Prof. Hernandes lembra também das palestras realizadas nas escolas de São Carlos e região. “Eu ia com o próprio carro, levando experimentos para fazer palestras e um Show de Física. Fizemos isso em várias cidades na região de São Carlos e também fomos convidados a ir para locais mais distantes. Estivemos na região de Bauru, em Goiás e no Uruguai. Continuamos fazendo isso e conseguimos aumentar a equipe de bolsistas”, disse.

Em 2022, com Hernandes retornando da Reitoria e a ampliação das atividades, o projeto passou a se chamar Programa Vem Saber – USP, que contempla todas as atividades. “No projeto Universidade Por Um Dia, recebemos em São Carlos, em média, de 3 mil a 4 mil estudantes por ano de todo o estado. Temos o projeto chamado Cientistas do Amanhã, que envolve a formação dos alunos, o qual realizamos também no Módulo Descalvado. Temos a Competição USP Conhecimentos e Oportunidades (CUCO), que está na nona edição. No ano passado, na oitava edição, tivemos 180 mil alunos inscritos de todos os municípios do estado de São Paulo. E temos outro, extremamente importante, que é a formação continuada de professores junto às Diretorias de Ensino em todo o estado de São Paulo. Já fizemos cinquenta dessas formações, que consiste num dia inteiro com bastante atividades experimentais, um trabalho teórico/prático em que os professores respondem a um questionário no final. O impacto tem sido muito grande, porque os professores têm elogiado muito este processo”, explica.

O coordenador enfatiza que hoje a missão, por meio do Vem Saber, é realizar a transformação social por meio da Educação de qualidade. “Temos vários resultados que são relevantes. O projeto CUCO busca treinar os estudantes para terem acesso ao ensino superior. Neste caso, já temos atualmente mais de 6 mil alunos que ingressaram somente na USP. Ainda não conseguimos contabilizar quantos ingressaram em outras universidades. Se fossemos considerar todos, certamente passamos de 10 mil alunos que já estão nas universidades e que passaram, de alguma maneira, por estes projetos que desenvolvemos dentro do Programa Vem Saber.”

Hernandes também considera como muito importante o Universidade Por Um Dia para definir o projeto de vida dos alunos. “O aluno passa um dia inteiro conosco, almoça no restaurante universitário. Temos feito várias publicações no nosso instagram @vemsaber.usp em que os alunos relatam, após a participação na experiência, o quão importante é para desmistificar esse acesso ao ensino superior. São projetos diferentes, com impactos diferentes”, avalia.

Ele destaca também os resultados da formação continuada de professores nas disciplinas de Física e Ciências, que já teve a participação de mais de 600 professores. “O resultado é impressionante, os professores saem motivados para seguirem na carreira e decidir ampliar o processo de formação dos alunos”, declara.

Dentre as iniciativas mais recentes dentro do Programa, o coordenador destaca dois projetos de inclusão, que são marcantes pela inovação e repercussão. “Um deles tem a ver com a inclusão de alunos da rede pública nas universidades públicas. Realizamos por um ano um trabalho específico com alunos e alunas negras em que estudantes da cidade de São Carlos realizaram atividades conosco para entender melhor como é este processo para que eles pudessem definir o projeto de vida e seguir adiante. Este foi um recorte específico que fizemos de cor e raça. Agora estamos em um outro recorte em Descalvado que é com as meninas para tecnologias e engenharias. Estamos trabalhando com 52 meninas na escola de Descalvado. Este projeto começou no ano passado. Fizemos a reforma de um auditório e agora inauguramos o Laboratório de Física. Este trabalho está focado para mulheres nas áreas de Exatas e Ciências.”

O diretor do CDMF, Prof. Elson Longo, destacou a relevância deste trabalho de difusão do conhecimento e transformação social por meio da Educação realizado pelo Prof. Hernandes. “Apoiamos desde o início e acompanhamos até hoje, ao longo desses 25 anos, o projeto do Prof. Hernandes em prol da melhoria do ensino nas escolas de ensino fundamental e médio. O Prof. Hernandes tem realizado um trabalho exemplar”, declarou.

A atuação do Vem saber

Com sede na Área 2 do Campus de São Carlos, o Programa Vem Saber desenvolve uma série de atividades voltadas a estudantes do ensino médio, especialmente professores e gestores de escolas de ensino público. A Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades é uma das ações mais conhecidas – a última edição contou com 180 mil inscritos. Além dessa, há também um intenso trabalho de difusão científica – em 2024, mais de 4 mil alunos visitaram a sala do conhecimento – e de promoção da inclusão. (Com informações da Assessoria de Comunicação do IFSC/USP).

Por assessoria CDMF

