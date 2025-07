Projeto de acuidade visual nas escolas será implantado na rede municipal de ensino

A ação faz parte do Projeto de Acuidade Visual nas Escolas, idealizado pelo CRESEP que vem sendo implantado em diversos municípios paulistas, com o propósito de oferecer atendimento oftalmológico gratuito e de excelência às crianças de escolas públicas municipais.

Sob coordenação do Dr. José Augusto Cardillo, oftalmologista e pesquisador, o projeto é uma iniciativa voluntária e colaborativa, que mobiliza diferentes setores da sociedade: médicos do CRESEP, voluntários da sociedade civil, óticas parceiras, lideranças comunitárias, o Gabinete do Deputado Estadual Capitão Telhada, e gestores municipais.

“A nossa ideia é começar com as primeiras ações, como reuniões com a direção das escolas de educação infantil e do ensino fundamental I, para estabelecermos os cronogramas de atendimento. Queremos começar nesta quinta-feira, dia 10 de julho, Dia da Saúde Ocular, que tem como objetivo exatamente a prevenção e diagnóstico precoce de doenças oculares”, explica Herica Ricci Donato, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de São Carlos, agradecendo o apoio do deputado Capitão Telhada.

Herica ressaltou, ainda, que o projeto oferece, além da triagem, exames realizados por oftalmologistas, óculos gratuitos para os casos diagnosticados com necessidade de correção visual — respeitando rigorosamente a exigência médica.

“O cuidado com a saúde ocular das nossas crianças representa um compromisso com o futuro. Esse projeto tem o poder de mudar a vida de muitas famílias e é um exemplo de como a colaboração entre diferentes setores pode gerar resultados concretos. Nossa intenção é, em breve, ampliar essa ação para também beneficiar os alunos do Ensino Fundamental II”, destacou o secretário de Saúde, Leandro Pilha.

A implantação do projeto na cidade também conta com a articulação da vereadora Cidinha do Oncológico, que conheceu a iniciativa de perto e tem sido uma aliada fundamental. “Muitas dificuldades escolares enfrentadas pelas crianças têm origem em problemas de visão, que podem ser identificados e solucionados com facilidade”, destaca a vereadora.

“Nosso objetivo é fazer de São Carlos uma referência regional nesse atendimento de excelência. Estamos unindo forças com a Prefeitura, o Fundo Social, voluntários e profissionais da saúde para garantir que nenhuma criança fique sem acesso ao diagnóstico e tratamento ocular adequado. Esse é um trabalho que transforma vidas”, reforça Patrícia Lafúria, assessora do Deputado Estadual Capitão Telhada e articuladora do projeto.

“Apoiar esse projeto é uma das formas mais diretas de garantir dignidade, inclusão e oportunidade às nossas crianças. Quando uma criança volta a enxergar com clareza, ela também passa a enxergar o próprio futuro com mais confiança. É um privilégio para o nosso mandato apoiar essa iniciativa que une saúde, educação e solidariedade”, destacou o deputado estadual Capitão Telhada.

As óticas da cidade que quiserem ser parceiras do projeto para montar os óculos, devem entrar em contato com a diretoria do Fundo Social de Solidariedade pelo telefone (16) 3372-0865.

A Rede Municipal de Ensino de São Carlos conta com 7.782 alunos matriculados na faixa etária dos 4 aos 8 anos, sendo 2.105 (4 anos), 2.180 (5 anos), 1.188 (6 anos), 1.174 (7 anos) e 1.135 (8 anos).

