Projeto da UFSCar vai aproximar são-carlenses da biodiversidade do Bicão

O evento “BioBlitz BioFuturo na Cidade” será realizado no próximo sábado, 17 de maio, por pesquisadores da UFSCar com o objetivo de promover a “Ciência Cidadã”, aproximando cidadãos são-carlenses da biodiversidade do Parque do Bicão, que receberá uma programação que vai das 7h às 20h. O evento tem o patrocínio da FAPESP.

A programação prevê um café da manhã e a recepção dos inscritos às 7h. Também serão passadas instruções sobre o projeto e serão dirimidas as possíveis dúvidas. O projeto abrangerá o dia todo, considerando vários grupos biológicos.

“Vamos ter observação de aves, atividades para encontrar vestígios de mamíferos, também vamos observar peixes, polinizadores, insetos e etc”, afirma a pesquisadora e especialista em Ciência Cidadã, Caren Queiroz Souza, que é uma das organizadoras do evento.

Ela explica que durante o dia também haverá atividades com o aplicativo Bora Saca e oficinas de pequenas poesias. “À tarde teremos atividades de coleta informações de DNA ambiental, fungos, plantas, aranhas e à noite, morcegos. Teremos uma programação bastante diversa e atrativa para a realização deste evento. De modo geral, esta iniciativa do projeto BioFuturo na Cidade, que faz parte da ‘Ciência Cidadã’, fazendo pesquisa científica de forma genuína, mas com os cidadãos são-carlenses e não somente com cientistas. Assim, as pessoas vão aprender sobre ciência e biodiversidade”, explica ela.

Ela afirma que para expandir a ciência um grupo de pesquisadores resolveu promover a BioBlitz e BioFuturo na Cidade. “O que é a BioBlitz? Nesta data vamos reunir professores da UFSCar e pessoas interessadas na natureza, ou seja, qualquer pessoa que queira participar do projeto e se inscrever no projeto, para executar alguns protocolos de pesquisa científica. O que são estes protocolos? Eles são atividades em que seguimos alguns passos para fazer algumas observações e registrar quais são as espécies que encontramos em determinado espaço, no caso no Parque do Bicão. Qual é o grande objetivo disso? Primeiramente é conseguir conhecer quais são as espécies que existem nas áreas urbanas. E, inclusive o projeto vai se expandir para outras áreas. Então vamos conhecer melhor nossa biodiversidade, encontrar quase são os pontos em que que elas ocorrem, quais são as interações ecológicas. Entender também as condições do ambiente e promover um exercício de reconexão do ser humano com a natureza. Neste exercício de olhar, observar e apreciar a natureza, a gente também está incentivando esta aproximação”, explica ela.

Outra das organizadoras do evento, a bióloga e pesquisadora da UFSCar, Patrícia Ferreira, explica que o objetivo do evento é a proposta de ciência cidadã, que é aproximar as pessoas da ciência. “Como sou bióloga e tenho esta vontade de informar a população sobre biodiversidade, este objetivo casou com a vontade de trazer os cidadãos para mais perto da biodiversidade, principalmente nas áreas verdes urbanas. Aí surgiu a ideia de realizarmos uma atividade no Parque do Bicão, que é um lugar muito legal e um parque muito interessante. As pessoas usam muito este espaço. Assim, buscamos trazer para as pessoas uma nova forma de ver o mundo. Vamos tentar fazer com que estas pessoas que frequentam o Bicão para fazer uma caminhada, para passear com o cachorro ou se descontrair com a família, para também observar a riqueza da biodiversidade ao seu redor. Esta é uma grande motivação para este evento”, ressalta.

Segundo ela, o objetivo é fazer com que as pessoas comuns, fora das universidades, tenham um olhar diferente para os biomas urbanos, desmistificando esta ideia de que a natureza está distante, está só no fundo do mar ou da Amazônia. “Queremos mostrar que os biomas estão ao nosso lado o tempo todo. Espero que seja um dia muito proveitoso e divertido. Vamos trocar conhecimento. Independentemente de as pessoas serem cientistas ou não, todos têm conhecimento, principalmente os frequentadores do Bicão. Vamos fazer uma troca rica de experiências num dia muito agradável. Espero um dia muito agradável e enriquecedor onde possa conhecer muita gente nova, inclusive adolescentes e crianças. Espero que seja uma troca que eu saia de lá com energias renovadas, percebendo que as pessoas estão com um olhar mais próximo da natureza que está ao nosso redor. Espero que todos vejam as plantas e os animais com bem estar e muita alegria”, destaca Patrícia.

O professor do Departamento de Ciências Ambientais da UFSCAR, Luciano Elsinor Lopes, vive a expectativa, neste sábado, durante a ‘BioBlitz BioFuturo na Cidade’, de fazer pesquisa científica a partir da parceria entre cientistas profissionais da UFSCar e cidadãos de São Carlos, ‘os cientistas cidadãos’. “Nós temos uma pergunta principal a ser respondida, quais espécies vivem ou utilizam o Parque do Bicão? Que possamos juntos observar e registrar essa biodiversidade. Mas acima de tudo que seja um dia agradável de observação da Natureza. Essa atividade tem um objetivo muito importante de reconectar as pessoas com o ambiente natural. Acreditamos que essa atenção à natureza é importante para a nossa alegria e saúde.

O projeto é uma iniciativa da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e convida todo mundo para desfrutar da natureza enquanto aprendemos sobre a biodiversidade urbana!

Programação completa: @biofuturonacidade

As inscrições devem ser feitas pelo link:

https://forms.gle/vPhMNEHXriFhkNz3A

