Projeto da UFSCar avalia a aprendizagem de tarefas motoras de crianças e adolescentes

Participantes farão testes e avaliações gratuitos na UFSCar - Crédito: Pixabay

Uma pesquisa de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia (PPGFt) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) pretende avaliar como crianças e adolescentes, com desenvolvimento típico e com paralisia cerebral, aprendem tarefas motoras. A pesquisa convida participantes entre 4 e 18 anos para testes e avaliações gratuitos na Instituição.

O projeto é realizado por Danielle Borrego Perez, sob orientação de Ana Carolina de Campos, docente do Departamento de Fisioterapia (DFisio) da UFSCar. De acordo com a pesquisadora, compreender as estratégias utilizadas na rotina dos profissionais como instruções e feedbacks, auxilia as crianças na aquisição e na retenção do aprendizado. "Os resultados da análise individual poderão apoiar os profissionais, envolvidos com o processo de reabilitação, inclusão e práticas de educação, a utilizarem recursos de treinamento mais proveitosos para a criança", explica Perez.

Para realizar a pesquisa, são convidadas crianças e adolescentes, entre 4 e 18 anos, com desenvolvimento típico ou com paralisia cerebral. Os participantes passarão por duas sessões de testes e avaliações presenciais na UFSCar. Todos os dados extraídos serão utilizados para avaliações relacionadas ao objetivo do estudo e arquivados pelo pesquisador responsável e não será feita a identificação dos voluntários. Ao final do protocolo, um relatório contendo dados das avaliações da aprendizagem e da evolução da criança será entregue aos responsáveis e os resultados da pesquisa estarão à disposição com os pesquisadores.

"O protocolo poderá auxiliar pais, educadores e profissionais envolvidos no cuidado a desenvolverem estratégias mais adequadas às necessidades da criança e, com isso, influenciar a aprendizagem de habilidades motoras ao longo do seu desenvolvimento", descreve a pesquisadora.

Pessoas interessadas em participar da pesquisa devem entrar em contato pelo Whatsapp (11) 95721-1447 ou pelo e-mail danielleperez@estudante.ufscar.br.

Projeto de pesquisa aprovado pelo Comitê de Ética da UFSCar (CAAE:79431424.6.0000.5504).

Assessoria de imprensa

Leia Também