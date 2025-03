Projeto Cor Ação promove 1º Almoço Italiano para transformar vidas em São Carlos

No dia 16 de março, São Carlos será palco de uma experiência gastronômica especial e solidária. O Projeto Cor Ação realizará seu 1º Almoço Italiano, um evento que promete unir sabor e impacto social.

Com um cardápio inspirado na tradicional culinária italiana, os participantes poderão se servir à vontade por apenas R$50,00. O valor arrecadado ajudará a transformar a vida de mais de 150 crianças, adolescentes e suas famílias atendidas pelo projeto. Crianças de até 5 anos não pagam e aquelas entre 6 e 11 anos pagam meia entrada.

O almoço acontecerá das 12h às 14h30, no espaço do Projeto Cor Ação. Além de proporcionar um momento delicioso para os participantes, a iniciativa busca reforçar a importância do acolhimento e do impacto positivo na comunidade.

É necessário reservar seu lugar pelo WhatsApp: (16) 99775 6490

Serviço:

Data: 16 de março

Horário: 12h às 14h30

Local: Projeto Cor Ação, São Carlos

Valor: R$50,00 (crianças até 5 anos não pagam; de 6 a 11 anos pagam meia)

Uma oportunidade imperdível para desfrutar de uma refeição SENSAZIONALE e ainda fazer a diferença!

