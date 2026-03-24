Projeto Cidadania Itinerante leva serviÃ§os gratuitos Ã  PraÃ§a do Mercado Municipal

A Prefeitura de São Carlos inicia nesta quinta-feira (26/03) o Projeto Cidadania Itinerante, em parceria com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. A ação será realizada na Praça do Mercado Municipal e oferecerá diversos serviços gratuitos à população.

O atendimento acontece na quinta-feira (26) e sexta-feira (27), das 9h às 17h, e no sábado (28), das 9h às 13h. A proposta é concentrar, em um único espaço, atendimentos que facilitam o acesso da população a direitos e políticas públicas.

Entre os serviços disponíveis estão orientações voltadas à geração de emprego e renda por meio da Casa do Trabalhador Itinerante, além de atendimento do Procon e informações do Sistema Integrado de Municípios (SIM).

Na área social, serão realizados atendimentos para atualização do Cadastro Único (CadÚnico), além de serviços da Secretaria Itinerante da Pessoa com Deficiência e da Secretaria da Família. Já a Secretaria Municipal do Clima e Meio Ambiente participa nos dias 26 e 27 com a distribuição de mudas, incentivando a arborização urbana e a conscientização ambiental.

Para ter acesso aos atendimentos, é necessário apresentar documentos pessoais, como RG, CPF, comprovante de endereço e Carteira de Trabalho, seja no formato físico ou digital.