Projeto busca crianças com deficiência para testar carrinhos motorizados

Crédito: Freepik

O Centro de Desenvolvimento e Prototipagem Maker para Inovação em Engenharia e Saúde (CDPRO) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) procura crianças com deficiência e suas famílias para testar dispositivos de mobilidade para a população infantil.

O projeto "AssistVerse AssistiVerse - Desenvolvimento de Plataforma Digital para Personalização e Auxílio à Aquisição e Montagem de Meios Auxiliares de Locomoção" é um projeto apoiado pela Finep que busca aumentar a autonomia e possibilitar a inclusão social de pessoas com mobilidade reduzida, em crianças especiais.

Dispositivos auxiliares de locomoção são recursos que podem promover oportunidades de mobilidade para pessoas com deficiência, sendo cruciais para o desenvolvimento motor, cognitivo e social. Durante este projeto foram desenvolvidos dispositivos que visam promover a mobilidade de crianças com deficiência.

Para testar estes dispositivos, o projeto busca crianças entre 1 e 10 anos, com altura máxima de 1,20 m, que tenham deficiência física ou dificuldades posturais. Durante os testes, de acordo com as características de cada criança, ela poderá testar diferentes recursos para autonomia, mobilidade e brincadeiras cotidianas.

Durante a visita ao CDPRO, a criança poderá interagir com: Carrinhos motorizados - projetados para promoção da liberdade de locomoção e incentivo à participação ativa em diferentes ambientes; TATI - uma cadeira interativa que estimula o brincar e o movimento com conforto, segurança e muita diversão; e DINA - dispositivo motorizado que posiciona a criança em pé.

O objetivo é desenvolver soluções cada vez mais eficazes e acolhedoras. Para isso, a pesquisa irá ouvir as crianças e suas famílias para saber como vivenciam esses recursos, quais são as necessidades reais do dia a dia e como podemos aperfeiçoar nossos protótipos para que façam diferença na vida das crianças.

Para mais informações e agendamento dos testes entre em contato com CDPRO pelo telefone (16) 3351-9348 ou Mariana pelo WhatsApp (16) 98158-7477.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFSCar (CAAE: 79245424.5.0000.5504)

